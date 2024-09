Furia salió al cruce de Telefe por no invitarla los Martín Fierro: "Me puse Gran Hermano al hombro"

El próximo lunes 9 de septiembre es la entrega de los premios Martín Fierro. La ceremonia que distingue a los mejores programas y trabajadores de la televisión se realizará en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

Entre las distintas ternas figura Gran Hermano, el programa que más rating logró durante su última edición ganada por Bautista Mascia. Sumado al ganador, también asistirán Emma, Nico, Licha, el Chino, Rosina, Denisse y Virginia.

Furia fue una de las participantes más importantes de Gran Hermano.

El nombre que no aparece y que sorprende es el de Juliana. Es que Furia fue quizás la participante que más ruido hizo dentro del reality, pero también la más polémica.

Ya sin contrato con Telefe, por decisión de ambas partes, Furia despotricó contra el canal de las pelotas en el streaming de Alex Cannigia. "Los que arreglan el Martín Fierro son de Telefe y bueno supongo yo, que por una especie de amabilidad de Juliana, ya no está más con nosotros, no soy invitada", comenzó diciendo la exparticipante de Gran Hermano.

"Sí quiero decir que me cargué al hombro Gran Hermano. Muchos de los premios que se ganaron fueron gracias a mí y ellos también lo saben, así que de mi parte yo rescindí el contrato en buenos términos, pero bueno, no he sido invitada a la mesa ni tampoco he sido invitada al Martín Fierro 2024", disparó contundente Furia.