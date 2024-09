Yanina Latorre denunció que fue amenazada desde el entorno de una ex de Jorge Lanata y reveló el motivo

En medio de la guerra en la que las exparejas y las hijas de Jorge Lanata formaron un frente contra Elba Marcovecchio, actual esposa del conductor, Yanina Latorre denunció que fue amenazada por Sara Stewart Brown, una de las exparejas del legendario periodista.

"A partir de que yo conté anoche que habrían iniciado una determinación de capacidad, que me lo negaron, vamos a tener a las abogadas de Elbita aquí en el estudio, y vamos a ver las dos campanas", comenzó Latorre sobre la tensión entre las hijas de Lanata y Marcovecchio.

Luego, la panelista que en estos días está reemplazando a Ángel de Brito en la conducción de LAM subrayó: "A mí me da la sensación de que es una lucha económica, porque en ningún momento se habla de preservar la salud de Jorge".

En tanto que sobre la amenaza que recibió desde el entorno de una expareja de Jorge Lanata, Yanina Latorre confesó: "Anoche me pasó que cuando salí del programa, una amiga de Sara (Stewart Brown), la exmujer de Lanata, me amenazó, me empezó a escribir por WhatsApp y a decir cosas espantosas, que yo soy una basura; y que por medio punto de rating hago cualquier cosa. Yo voy a demostrar que no mentí en ningún momento, que siempre hablé de información. Yo no estoy de un lado, ni del otro. La quiero a Sara, la quiero a Elba, pero conté información que es real y evidentemente molestó".

Yanina Latorre y la amenaza que recibió del entorno de una ex de Jorge Lanata

Sobre la amenaza que denunció por parte de una amiga de la mencionada ex de Lanata, Latorre detalló: "Una frase que no me gustó, que ahí me di cuenta de cómo se manejan es: 'Tengo información tuya que elijo no contar'. Yo dije esta conversación no me lleva a ningún lado y la bloqueé, porque la verdad que me vengan a amenazar porque yo estoy haciendo mi trabajo...".

Por último, Yanina Latorre aclaró que invitó a la ex de Jorge Lanata para que aporte su versión en LAM, pero que ella no quiere hablar.