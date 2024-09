Wanda Nara rompió el silencio y contó cómo es su relación con Mauro Icardi

Wanda Nara siempre está bajo la luz de los reflectores, ya sea por sus nuevos proyectos, sus producciones o las novedades sobre su vida amorosa. La conductora, empresaria y modelo tiene acostumbrados a sus fans a darles lo que le piden.

Durante la presentación de su nuevo programa de televisión, "Bake Off Famosos", Wanda Nara fue consultada sobre su situación sentimental actual. La conductora aseguró que, a pesar de la separación, ella y Mauro Icardi mantienen una excelente relación familiar, priorizando el bienestar de sus hijos.

Wanda Nara reveló cómo es su relación con Mauro Icardi tras la separación.

Wanda Nara reveló cómo es su relación con Mauro Icardi tras la separación

"Somos familia, tengo la mejor relación... la verdad no me gusta tener problemas con mi familia y, cuando los hay o los hubo, los arreglo adentro de casa como debe ser", expresó Nara ante las cámaras. Esta declaración generó diversas reacciones entre los seguidores de la pareja, quienes especulan sobre una posible reconciliación. Sin embargo, la empresaria no dio mayores detalles sobre el futuro de su relación con Icardi.

Bake Off, un nuevo capítulo en la vida de Wanda Nara

Más allá de su vida personal, Wanda Nara se encuentra enfocada en nuevos proyectos profesionales. Su participación como conductora de "Bake Off Famosos" representa un nuevo desafío en su carrera. El programa, que cuenta con un jurado de lujo compuesto por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, promete conquistar a la audiencia con sus desafíos culinarios y momentos emotivos.