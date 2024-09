Florencia Peña rompió en llanto luego de la performace de su hijo Juan en "El Cantando 2024"

Este miércoles, Florencia Peña recibió en la pista de El Cantando 2024 a su hijo Juan Otero y Bianca Zoppini. El joven de 15 años debutó en el concurso de canto con la canción Can't Stop The Feeling! de Justin Timberlake y cuando terminó de cantar, su madre no pudo contenerse y rompió en llanto.

"Me mata ver a mí hijo, es muy emocionante, más allá de lo que tenga el jurado para decir. Te amo", fueron las primeras palabras de la conductora.

Mirá la performance de Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, en El Cantando 2024

"Es muy emocionante verte hacer lo que te gusta y más allá de que vas a crecer y estás creciendo y sos chico, ver como siempre fuiste a eso, a cumplir tus sueños, eso es lo que más de más orgullo de vos", sumó emocionada la actriz.

Luego, el jurado dio su devolución. Aníbal Pachano le dio un 8 por su performance; Milett Figueroa un 9; y Marcelo Polino un 5. El puntaje de la pareja fue de 22 puntos, el más alto obtenido por una pareja en el certamen, algo que hizo emocionar más a Florencia Peña.

La actriz no pudo evitar la emoción al ver a su hijo en el concurso de canto. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"Yo quiero decir que no tengo nada que ver con esto. ¡22 puntos! Es hasta ahora la pareja que más puntaje tiene. Yo no se si tengo que renunciar después de esto. No, igual, lo quiero decir en serio yo no tengo nada que ver. Los dólares que repartí no tienen nada que ver" bromeó la presentadora.

Antes de despedir a su hijo, Peña expresó: "A mí me encanta que te hayas animado, sos chico es difícil estar en esta pista. Me encanta que te animes, que te arriesgues. Te voy a bancar siempre, ya sabés".