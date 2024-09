Luis Ventura reveló un impactante dato de "La Tota" Santillán: "Mucha gente de su entorno me pidió por favor que..."

Mucho se ha hablado en estas últimas horas sobre la muerte de Ricardo Daniel Carías, mejor conocido como "La Tota" Santillán. El famoso conductor fue encontrado muerto en su hogar, ubicado en Ituzaingó, con el 90% de su cuerpo quemado, según reveló la autopsia este lunes. TN Show confirmó que el presentador falleció de un "síndrome asfíctico".

Por otro lado, el parte de la Justicia aclara que los restos del icónico de la movida tropical no tenían ningún indicio de que se haya tenido que defender de una agresión y tampoco faltaban objetos en su vivienda. Por esta razón, no se descarta la idea de un suicidio.

El famoso conductor tenía 57 años.

Cabe destacar que dos versiones han circulado sobre su muerte: la de un desperfecto eléctrico que habría desencadenado un incendio; y la de que Santillán fue quien se quitó la vida, provocando él mismo aquel fuego.

Este delicado tema fue abordado en A la Tarde, donde Luis Ventura reveló una información impactante sobre "La Tota" Santillán.

Luis Ventura reveló un fuerte dato sobre el presentador. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"Se está perdiendo de vista que en una nota, hecha en éste programa, él habló de un intento de suicidio. Yo lo dije acá y me lo desmintieron. Incluso, yo participé de esa desmentida porque me pareció que, a lo mejor, podía agravar su cuadro. Había sido una autoflagelación con un cuchillo tramontina. Eso me lo contó él a mí y me pidió que lo diga al aire", contó el panelista del ciclo que conduce Karina Mazzocco.

"Pero cuando lo conté, mucha gente de su entorno me pidió, por favor, que no lo contara más. Y de esto estamos hablando de más de dos años para atrás", sumó Ventura.