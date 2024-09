El ataque de furia de Pablo Duggan contra Mariana Brey en C5N: "Perversa"

Pablo Duggan volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de protagonizar un polémico momento al aire en C5N mientras el programa se encontraba al aire. En muchas ocasiones, Mariana Brey quien tiene posiciones diferentes a quienes se encuentran en el ciclo ha tenido fuertes discusiones pero en las últimas horas resaltó mucho el enojo del conductor con la panelista.

Todo comenzó cuando se encontraban debatiendo sobre el conocido escrache que se hizo viral en redes a Juan Grabois mientras se encontraba en el aeropuerto. El político argentino fue llevado por la policía luego de que los efectivos observaron que el problema aumentaba con el correr de los minutos.

Mariana Brey luego de ver las imágenes expresó que "el escracho es un espanto en todos los sentidos y le toque a quien le toque, es un bajón. Eso no justifica tampoco la reacción de Grabois". Fue allí donde Pablo Duggan hizo sus primeras intervenciones no dando crédito a lo que decía su compañera.

Todo subió de tono cuando Brey puso sobre la mesa una frase que años había dicho el propio dirigente social a Mariano Iudica sobre que "yo antes de salir a cartonear salgo a chorear de caño". Esto no solo que no le gustó al propio Duggan sino al panel entero que no estaba de acuerdo con la periodista.

El tenso momento que se vivió al aire en C5N con Pablo Duggan y Mariana Brey

Luego de todo esto, el conductor arremetió contra su compañera de forma agresiva y expresó: "La verdad, tu aporte es horrible, horrible, horrible. Este aporte es horrible porque vos querés justificar que lo hayan puteado a Grabois, y yo creo que eso es perverso. Buscate otra excusa para criticarlo, pero no esa. No es el momento para decir eso", sentenció.

En medio de todo eso y debido a que Brey seguía con sus declaraciones, Duggan rápidamente la cortó en seco y expresó: "No, no puedo así. Vamos a próximo tema. ¡Me hinché las pelotas! Vamos a hablar de Córdoba, dale... ¡Me rompió las pelotas!". Acto seguido se fueron del aire.