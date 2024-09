Confirmado: cuándo será la gala de premiación de los Martín Fierro de Ficción

Los Martín Fierro son uno de los premios más importantes que se entregan en nuestro país. Recientemente se han celebrado los Martín Fierro de Radio, Martín Fierro Digital y los Martín Fierro de la Televisión, pero en las últimas horas, Ángel De Brito, dio a conocer que se viene una nueva entrega.

Mientras se encontraba dialogando con Alejandro Ripoll, sobre el rating que tuvo el "Cantando 2024" y el estreno esperado de "Margarita" la nueva serie de Cris Morena quien ya se encuentra trabajando en una segunda parte de esta serie que ha cautivado a los fans de "Floricienta", dio el comunicado.

Luego de la primicia que dio Ripoll sobre la serie que se puede ver en Telefe y en una plataforma de streaming, el conductor de LAM expresó: "Te voy a competir con una primicia de ficción", rápidamente los presentes en el estudio se sorprendieron y De Brito confesó que se vienen los Martín Fierro de Ficción.

"21 de octubre... Mega gala de los Martín Fierro. ¿Martín Fierro de qué se preguntarán? Porque ya pasaron los de la tele, los de radio, los influencers", comenzó contando el comunicador dejando con la boca abierta a todos e inclusive a Ripoll que no podía entender de que se trataba el anuncio.

Se vienen los Martín Fierro de Ficción y Ángel De Brito contó todos los detalles

"No es la moda (Martín Fierro) por ahora no, vendrá más adelante. Se viene el primer Martín Fierro de la Ficción... 21 de octubre, 22:00 horas aproximadamente, transmitido por América. Se va a premiar ahí, no solo la ficción de las plataformas (contenido nacional) y van premiar al cine argentino, ya está todo habilitado", confesó De Brito.