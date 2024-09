Tras el escándalo, Los Piojos le respondieron a Micky Rodríguez: qué dice el comunicado

Tras el vendaval de críticas que recibieron Andrés Ciro Martínez y otros integrantes de Los Piojos, luego del comunicado en el que Miguel Ángel "Micky" Rodríguez expresaba no estar al tanto de las fechas del 14 y 15 de diciembre en La Plata, fue la propia banda la que salió al cruce y aclaró que el bajista "vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo; desde el primer momento" agregando que "aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando".

"Nunca fui informado de la creación de la cuenta 'Los Piojos oficial', una cuenta de la cual no se quién es el titular, quién maneja su contenido, nunca me consultaron qué publicar, solo me etiquetaban (no se con que motivo), nunca subí, republiqué ni di like a ninguna publicación que tenga que ver con un regreso. Me enteré por las redes al igual que ustedes que había un 'regreso', si se puede llamar así. Me enteré por las redes que el lugar iba a ser La Plata, me enteré por las redes las fechas", fue parte de lo expresado este lunes por el bajista en su cuenta de Instagram, lo que generó la indignación de muchos piojosos que se volcaron a las redes para repudiar la situación.

Sobre esto, la cuenta oficial de Los Piojos emitió un comunicado donde destacaron que "desde el primer momento muchas almas esperaron volver a congregarse en un Ritual Piojoso más. Compartir con sus hijos que nunca lo vivieron, aquello que llevan tatuado. También están los que por edad o el destino nunca pudieron vivirlo. Ahora y por unos meses podremos disfrutarlo. Es tremenda la respuesta que tuvo nuestro llamado".

En base a lo expresado por "Micky" Rodríguez, la banda sentenció: "Estamos sorprendidos y movilizados. Para nosotros también será una experiencia única. Volveremos a compartir un escenario Ciro, Piti, Dani, Roger, Chucky, y el Chango. Más Juan Ábalos (quien se probó en 2008 y no quedó por un tema de agenda)".

Y agregaron: "Tavo (Kupinski) estará presente, no solo en la música y nuestros corazones, sino en el acompañamiento de su hija Lara. Micky vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo; desde el primer momento. Aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando. En el Staff estarán quienes históricamente trabajaron con nosotros, desde Pocho como Manager hasta los amigos que crecieron asistiendo a la banda o haciendo sonido, puesta, luces, etc".

Para finalizar, deslizaron: "Ya queremos meternos en una sala y volver a sentir los temas sonando en manos y voz de quienes los tocaron por primera vez. Estamos ansiosos por encontrarnos con ustedes y escuchar el rugir de sus voces cuando las luces se apaguen".

La respuesta de Dani Buira

El único "piojo" que hasta el momento salió de manera particular a responder las críticas, fue el baterista Daniel Buira quien fue parte de la formación desde sus inicios hasta el show en Obras que le dio vida al disco Ritual, el primero de Los Piojos en vivo.

"Cada uno es responsable de sus actos, son muchos años de esperar este momento en mi vida personal, los piojos son parte de mi vida, de todos los días de mi vida. Y quiero darle a todo este público piojoso que tanto esperó, toda mi composición, mi ritmo y mi estilo que tanto marcó la banda", fue el mensaje compartido por Buira en su cuenta de Instagram.