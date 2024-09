Qué dijo Fernanda Vives, la expareja de "La Tota" Santillán tras su muerte

Fernanda Vives es una de las exparejas de "La Tota" Santillán, la personalidad de la televisión que falleció trágicamente el día de la fecha, a causa de un incendio aparentemente adrede.

La actriz, muy activa en redes sociales, no se quedó en silencio ante la noticia, y eligió expresarse a través de una historia desde su cuenta de Instagram, donde expresó su sentir casi 6 horas después de conocida la muerte de su expareja.

El conductor fue encontrado muerto.

"Estoy al tanto de lo que pasó, no quiero hacerme la bol... y no decir nada. Primero, me quiero solidarizar con sus hijos. A él no lo quiero nombrar, para mí ya es un tema absolutamente terminado, pero sí me solidarizo con sus hijos porque no tienen por qué pagar los platos rotos de sus padres", comenzó Fernanda, que disfruta de unos días en México.

A su vez, cargó contra quienes considera que son políticamente correctos. "Me indigna y me pone mal la gente políticamente correcta que se cree que porque hay un muerto en el medio hay que santificarlo, no me parece" dijo haciendo alusión a que el ex conductor de "Pasión de Sábado" tenía una condena por violencia de género.

En las redes, la opinión se dividió entre quienes recordaron al conductor por su paso por la televisión, con grandes y memorables momentos, en especial a comienzos de la década del 2000, y quienes no olvidaron sus traumáticas relaciones y las causas judiciales que lo tuvieron a maltraer los últimos años de su vida.