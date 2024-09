Miguel Romano lapidó al estilista de Susana Giménez por el peinado de la diva: "Tenía pelo de muñeca abandonada"

Susana Giménez volvió a la pantalla de Telefe luego de estar cuatro años alejada. La diva presentó un programa a la altura y tuvo diferentes condimentos que hicieron que la gente se prenda a este comienzo de ciclo, y eso se dejó ver en el rating que salió a la luz.

Con la vuelta de la "Su" a la programación volvieron los sketch: en este caso se realizó en el predio de la AFA en Ezeiza, contó con la actuación de Nico Vázquez, Damián Betular, Peter Lanzani, Sebastián Estevanez y, por supuesto, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul.

Pero la polémica luego giró en torno al peinado que tuvo la conductora y fue comentario en las diferentes redes sociales. Miguel Romano, quien fue el estilista personal de Susana durante muchos años, rompió el silencio y criticó a la persona encargada de peinarla para la noche más importante.

"Yo la he visto anoche. Había momentos que me dolía mucho verla. Hay chicos que son novatos, yo conocía el pelo de Susana como conozco mi vida", comenzó contando. Luego agregó que "ella no tenía ni forma, ni movimiento en el pelo y se iba para cualquier lado".

Además subrayó: "No sé cómo Susana se dejó hacer eso, no lo voy a entender nunca. Yo no tengo ningún egoísmo para enseñarle a la juventud cómo va el pelo. No se puede comparar 60 años que yo tengo de profesión, conociendo los pelos, cómo los manejo y cómo los trabajo yo".

La terrible crítica de Miguel Romano al estilista que peinó a Susana para el primer programa en Telefe

"No me gustó nada el pelo, ha sufrido mucho. Es un pelo de muñeca abandonada, un pelo muerto. No sé qué le pasa a Susana", expresó con un claro fastidio y enojo hacia quien fue el encargado de peinar a una de las figuras más importantes que tiene la televisión argentina.