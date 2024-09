La revelación del hermano de la "Tota" Santillán durante el velatorio: "Pagaba cien mil pesos para ver a sus hijas"

La muerte de la "Tota" Santillán sigue dando de qué hablar entre los programas y periodistas que cubren espectáculos. La autopsia que le hicieron luego de que un amigo de él junto al personal policial lo encontraran en su vivienda, arrojó que tenía el 90% del cuerpo quemado y había sufrido "síndrome asfíctico".

Durante toda la jornada del día jueves se expresaron diferentes personalidades, entre ellas, Fernanda Vives, expareja del conductor, quien dejó fuertes comentarios: "Me indigna y me pone mal la gente políticamente correcta que se cree que porque hay un muerto en el medio hay que santificarlo, no me parece".

Además agregó que "primero, me quiero solidarizar con sus hijos. A él no lo quiero nombrar, para mí ya es un tema absolutamente terminado, pero sí me solidarizo con sus hijos porque no tienen por qué pagar los platos rotos de sus padres". Tras la autopsia correspondiente, se llevó a cabo el velatorio.

Allí, Horacio, uno de sus hermanos, en medio del profundo dolor por la muerte de Santillán dejó en claro que fue un accidente y que "tomaba pastillas para dormir". Además dejó en claro que ya habían quedado de acuerdo en que se iba a volver a vivir con el conductor para acompañarlo.

Respecto a la relación que tenía la "Tota" Santillán con sus hijas más chicas, el hermano sostuvo que "ha tenido problemas pero bueno... Eso es lo que lo tenía un poquito mal sobre las nenas chicas. Además subrayó que "en su momento mi hermano tenía que pagar para ver a sus hijos. Antes las veía pero pagaba 100.000 pesos para ver a las nenas".