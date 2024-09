La fuerte indirecta que Pampita le envió a Roberto García Moritán y que se viralizó en las redes

Mucho se ha hablado estos últimos días de Pampita y Roberto García Moritán. Y es que desde hace algunos días se viene hablando de una supuesta separación de la pareja y el miércoles en Los Ángeles de la Mañana (LAM), Yanina Latorre contó que se encontraban separados y que esta información la obtuvo de una persona muy cercana a la modelo.

Sin embargo, al día siguiente, el político se expresó en su cuenta de Instagram (@Robergmoritan) y desmintió su ruptura con la conductora. "No existe infidelidad ni hay terceros en discordia. Hace 5 años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero NO estamos separados. Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones, por favor", dijo Roberto en ese posteo.

El comunicado que hizo el político sobre los rumores de separación con la modelo. Créditos: Instagram Robergmoritán.

En medio de todo este escándalo, Pampita no ha dicho nada al respecto. Sin embargo, ha tenido ciertas actitudes que evidenciarían que sí estaría separada del empresario.

Este domingo, la modelo enseñó su look en su cuenta de Instagram (@Pampitaoficial). Pampita lució un vestido negro con transparencias que se llevó todas las miradas. No obstante, hubo un detalle que no pasó desapercibido.

Este fue el video que subió Pampita a Instagram

En el video que compartió la presentadora, lo acompañó con la canción Me lo merezco de la cantante Elena Rose. Pero el fragmento que escogió del tema sería una indirecta para Roberto García Moritán.

"Amor de verdad, me lo merezco. Que todo salga bien, me lo merezco. Lo bueno viene a mí, la vaina se me da", dice la letra de la canción que eligió Pampita.