Mauricio D'Alessandro y el polémico comentario que le hizo a Belén Francese en el programa de Mirtha Legrand

Como todos los sábados a la noche, El Trece volvió a tener una "Mesaza" espectácular a cargo de Mirtha Legrand. La reconocida conductora invitó a su programa a Diego Valenzuela (Intendente de Tres de Febrero); la periodista y conductora Cecilia Boufflet; Belén Francese y el abogado Mauricio D'Alessandro.

Luego de que la presentaran de manera oficial en el programa, Mirtha se alegró y se sorprendió de tener a la actriz en su programa y le expresó su alegría con un "cuanto hace que no te veía". Fue allí donde la charla continuó de manera muy amena y ella le respondió: "La última vez que me viste era señorita y ahora soy señora, Mirtha".

Belén además le expresó a la Chiqui que "cuando me casé me acordé de vos... La última vez que te vi fue en el 2019, siempre tan generosa y tan hermosa. Cuando me casé dije 'ay Mirtha' y tenía tu voz". Tras esta revelación, Belén habló sobre Vito (su hijo) y allí se vivió un momento muy incómodo que incluyó al abogado D'Alessandro.

Mauricio D'Alessandro le consultó a Belén si había dejado la teta el bebé y eso la sorprendió un poco aunque decidió contestar la pregunta del letrado: "No sabés lo que me costó que deje la teta... De hecho dejó hace poquito", explicó Francese y fue allí donde el abogado tuvo un polémico comentario.

El polémico comentario de Mauricio D'Alessandro a Belén Francese en el programa de Mirtha Legrand

"Y sí... Es difícil, es difícil", este comentario generó algunas críticas en quienes vieron el momento y en la mesa causó algo de risa. Luego Belén expresó que "es todo un tema... Tuve que viajar (por trabajo) y sentía la culpa de madre... Dije aprovecho para destetarlo".