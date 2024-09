Julieta Zylberberg cruzó fuertemente a Esteban Trebucq por la situación económica del país

La mesa de Juana Viale volvió a presenciar un fuerte ida y vuelta entre los invitados. El domingo 22 de septiembre estuvieron de invitados a la "Mesaza" el periodista Esteban Trebucq y Julieta Zylberberg que fueron los comensales que más se apoderarond de la atención en el estudio.

Todo comenzó cuando se discutió la situación económica del país con la presidencia de Javier Milei al frente. Allí la actriz hizo un fuerte análisis respecto a la compleja situación por la que pasan los jubilados y ese fue el motivo por el cual comenzaron una fuerte discusión.

El periodista de La Nación expresó que "si Argentina está destruida es porque hubo un modelo de gobierno que llevó a esa destrucción. Los comunicadores somos parte de este problema de Argentina en crisis", sentenció de manera firme el comunicador en la mesa de Juana.

Luego, Julieta Zylberberg iba a dar su opinión y subrayó que "yo milito artistas, milito a amigos, no milito a la política. Lo que puedo decir es que hoy no pueden comprarse más remedios, que los jubilados no pueden comprar más remedios", expresó sorprendida por la situación.

Ante esto, Esteban, comentó: "Es un desastre... ¿Sabés quién hizo el cálculo jubilatorio? El gobierno anterior", comentó de manera firme. Luego de esto, Julieta sostuvo que "Ahora ¿Qué pasó? Que tenían la oportunidad de mejorar porque si anteriormente pasó eso, como no lo están mejorando ahora que tienen la posibilidad", cerró de manera contundente.

Todo esto ocurrió ante la mirada de la propia Juanita Viale y los demás invitados que por un momento quedaron en silencio mientras se encontraban el periodista y la actriz debatiendo sobre la compleja situación que están viviendo hoy los jubilados en el país. Luego fue aminorando la situación y el programa siguió su curso normalmente aunque este fue uno de los momentos más tensos.