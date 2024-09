La novia de Benjamín Vicuña dio su primera nota y contó cómo empezó el romance con el actor

Benjamín Vicuña asistió junto a su novia Anita Espasandin a la gala anual de la Fundación Discar, y alí la joven dio su primera nota frente a un móvil de LAM (América). Algo incómoda por la situación, la economista contó cómo empezó el romance con el actor.

Tras aclarar que no quería entrevistas sin estar acompañada de Vicuña, Espasandin accedió a dialogar un par de minutos. "Estamos súper bien", enfatizó en primer lugar sobre la relación con el artista.

En tanto que sobre el cuidado con el que Benjamín Vicuña transitó los primeros meses del noviazgo, cuidando de no exponerla al juego mediático, Anista Espasandin explicó: “Sí, quiso hacerlo lo más natural posible y yo no soy del medio, no tengo nada que ver. Me siento hasta ridícula acá. No creo que interese mucho mi nota, pero estamos tratando de cuidar lo que tenemos. Él es un amor, estamos súper bien”.

La novia de Benjamín Vicuña habló por primera vez en televisión

Por otro lado, sobre cómo surgió la relación con Vicuña, la entrevistada contó distendida: “Nos conocimos de la vida. Nos empezamos a hablar y surgió todo súper natural y muy tranquilo".

Mientras que consultada sobre los precuicios que exiten alrededor de Benjamín Vicuña y sus situaciones amorosas, Anita Espasandin hizo gesto de no darles importancia y enfatizó: "Hay que vivir y disfrutar del amor, estamos súper bien”.