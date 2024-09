Yanina Latorre fue filosa con Yuyito González por su romance con Javier Milei: "Ella lo está usando un poco"

Javier Milei y Yuyito González viven un apasionado romance. Los tortolitos se han mostrado juntos en varios lugares, además de compartir imágenes en las redes sociales donde se los ha visto muy enamorados.

Pero Yanina Latorre fue bastante picante con la conductora de Empezar el día por su relación con el presidente. En el pase con Luis Majul en El Observador, el periodista le consultó a la "angelita" cómo estaba la situación entre Javier y Yuyito.

Latorre conduce "Yanina 1079" en "El Observador". Créditos: captura de pantalla Youtube El Observador 107.9.

"Últimamente a varios actos o charlas que él tuvo la llevó. Dicen que ya hubo presentación de los hijos", contó la mediática.

Y luego lanzó un filoso comentario sobre la exvedette: "Ella lo está usando un poco... a mí toda esta cosa de los presidenciable tan mediático, es como la etapa menemista ¡no me gusta mucho!".

Yuyito le presentó sus hijos a Milei. Créditos: Instagram Yuyitogonzalezok.

"Sobre todo ella, que tiene un programa en Magazine y no es que la rompía con el ciclo... ¡Y esto le vino! Porque allí habla de su relación, si le presentó a los hijos, cómo es, lo que piensa su hija del vínculo", sumó Yanina Latorre.

"Ella lo está usando un poco, pero no digo que no lo quiera. Por ahí están felices y se aman. Yo no sabía, ella le lleva diez años a él, es más grande. Ella lo usa no sé si para su beneficio mediático, porque da novedades al aire", concluyó la periodista de espectáculos.