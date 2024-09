Viviana Canosa confirmó su regreso a los medios de comunicación: en dónde desembarcará y cuándo será

Recientemente, Ángel de Brito contó en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que Viviana Canosa habría recibido una propuesta para ser parte de Radio Rivadavia.

"Vuelve a la radio Viviana Canosa... a Rivadavia. Creo que ya firmó. No sé si lo podía contar...", reveló el conductor al aire. Sin embargo, cuando las panelistas le consultaron por el tema, de Brito se hizo el desentendido.

La periodista se fue de LN+ en enero de este año.

Luego, Canosa quedó envuelta en la polémica de Alberto Fernández, ya que Mercedes Ninci aseguró en la mesa de Mirtha Legrand que Fabiola Yáñez estaba muy celosa de la periodista.

"A la que más celos le tuvo fue a Viviana Canosa. No sé si hubo una relación o no pero le tenía unos celos tremendos", dijo Ninci en el programa de "La Chiqui". Y después se explayó: "En la época de la campaña en 2019, cuando Alberto hace la gira en todo el país, amigos y amigas de Fabiola me dijeron que ella lo entrevistó en varios lugares y se ponía muy nerviosa. Porque Canosa es muy linda y después no le gustaba que le hiciera notas".

La historia que compartió Viviana este domingo. Créditos: captura de pantalla Instagram Vivianacanosaok.

En medio de las especulaciones por su vuelta a los medios de comunicación y el sorprendente dato brindado por Mercedes Ninci, Viviana Canosa confirmó el rumor de Ángel de Brito. Fue este domingo en Instagram (@Vivianacanosaok) donde anunció su retorno a la radio después de varios meses ausente de los medios. Cabe destacar que la comunicadora regresó a la red social en los últimos días de agosto.

La periodista compartió en sus historias de Instagram un posteo que hizo en X, que dice: "¡¡¡Hola a todos!!! Para los que me preguntan por la radio, es cierto. El 14 regreso. Mañana les cuento. Los quiero. Feliz domingo".

La comunicadora llegará a Radio Rivadavia el próximo sábado 14 de septiembre. Créditos: captura de pantalla Instagram Vivianacanosaok.

Horas después, Viviana publicó una imagen de Radio Rivadavia con la frase "vuelve ella".