La respuesta y explicación del periodista que criticó a Tini por su cuerpo

Tini volvió a los escenarios internacionales de la mano de Coldplay cuando cantaron juntos en Dublín, Irlanda. La ex Disney brilló con la banda liderada por Chris Martin cantando juntos su nueva canción en conjunto We Pray y esto fue transmitido en el noticiero de A24 que tuvo un momento particular por la crítica del periodista Alejandro Pueblas.

“Está flaquita igual eh… un poquito más de… yo le daría un poco más de comida”, dijo el periodista mientras su compañera trataba de pararlo explicándole que esos son los comentarios que la habían lastimado tiempo atrás.

El conductor insistió asegurando que "podría comer un poquito más. No es crítica, es preocupación porque uno la ve muy delgada. Yo le puedo pasar lo que quiera…”.

Tini tomó el guante y salió a responderle en sus redes sociales. "Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería. pero para mi, significó mucho después d creerme toda la mierda q dijeron y siguen diciendo", comienza el mensaje de Tini en la red social X.

El contundente descargo de Tini e redes.

"Lamentablemente seguimos viendo como opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave. aparte teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador", agregó la cantante disparando contra Pueblas.

Tini cantó junto a Coldplay en Irlanda.

"Hoy le agradezco mucho a mi cuerpo. Le dije cosas muy feas durante mucho tiempo. Ya no mas. Me costó, y es algo d todos los días. pero al menos hoy decido por mi, y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos", escribió Tini arrobando al cuenta del conductor y citando el video de A24.

Qué dijo el periodista criticado por Tini

"Si de algo sirve te pido disculpas", comienza el mensaje en Twitter de Pueblas arrobando a Tini.

"Sinceramente no sabía lo que te había pasado, y en ese momento al aire dije eso. Así como todo el mundo me dice que adelgace", se excusó el conductor que fue duramente criticado en los comentarios. El posteo de Alejandro Pueblas en sus redes sociales.

"Tal vez yo no lo tomo a mal y de verdad repito, no sabía lo que estabas atravesando. Pedir disculpas", finaliza el mensaje de Pueblas.