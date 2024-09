Susana Roccasalvo prendió fuego a Jorge Rial con un dato del pasado

Susana Roccasalvo es una de las periodistas de larga trayectoria en los medios de comunicación en nuestro país. La comunicadora se encuentra al mando del ciclo de "Implacables" hace años, pero ha pasado por diversos programas como, por ejemplo, "El Periscopio". Allí, Jorge Rial se encontraba como conductor y ella como cronista. Tras años callada, reveló un fuerte detalle de su relación.

De hecho existe un tipo de "enemistad" entre ambos y en una declaración años atrás, ella contó: "Soporté varias agresiones, con el tema de la violencia de género, si se escuchase todo lo que él dijo de mí... Está todo grabado", sostuvo en ese momento. En el programa de Ángel volvió a arremeter contra el conductor.

El conductor de LAM le recordó a Susana sus trabajos con Lucho Avilés y también con Jorge Rial. El primero de los anteriormente nombrados es considerado por Marcela Tauro, Polino y hasta por la propia Roccasalvo como el "maestro" de ellos en el periodismo de espectáculo.

Fue allí donde De Brito le consultó si tenía algo para decir respecto de Rial y de Lucho: "De Lucho destacaría muchísimas cosas buenas... De Jorge, somos mas contemporáneos, yo fui su cronista", comenzó contando. Pero luego de esto, fue donde Susana reveló un complicado momento que vivió con el conductor de "Argenzuela".

"Lo tuve de jefe (a Rial) y creo que no puede decir nada de mí aunque me echó. Queéquilombo fue ese día, me desmayé en los pasillos del canal". Tras la introducción, contó cómo fue el momento preciso donde, finalmente, la dejó sin trabajo: "Yo venía de una súper mega nota con el cassette y él entendió que yo no la había hecho".