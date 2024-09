Laura Esquivel reveló que sufrió bullying por su papel en Patito Feo: "Me hundí un montón"

Laura Esquivel es una de las artistas que marcó una época en la televisión de nuestro país. La actriz protagonizó la serie "Patito Feo" junto a un gran elenco en los que estuvieron presentes Gastón Soffritti, Brenda Asnicar, entre otros actores que comenzaron a forjar su camino en esta producción argentina que tuvo una buena repercusión.

Pero luego del éxito no todo fue color de rosas, sobre todo para la propia Laurita quien comentó en varias ocasiones que ha padecido ataques de ansiedad y también de depresión. Ella estuvo presente en el programa "Diario de Mariana" conducido por Mariana Fabbiani y allí entró en detalles sobre el bullying que sufrió por su papel en la serie.

Uno de los periodistas le preguntó "cuánto el bullying puede condicionarte en tu vida presente y futura". Fue allí que la actriz contó una experiencia complicada que le tocó afrontar: "Presente un montón... Yo no podía hablar del malestar que sentía por sufrir comentarios feos hacia mi persona y lo iba guardando".

El duro momento que pasó Laura Esquivel por su papel en Patito Feo

Luego contó que "Me hundí un montón, te da la sensación de mucha inferioridad. Había cosas de no poder seguir para adelante pero igualmente había un motorcito que seguía en mí. Viví toda mi adolescencia y adultez convencida de que esos comentarios me definían totalmente".

"Diría que estos últimos dos o tres años empecé a conocerme mucho más y a entender que no tiene nada que ver conmigo". Además expresó que "desde el lado de los medios tratar de ser un poco más amable a veces con las críticas. Creo que se está empezando a hacer un poco más en relación a años atrás", sostuvo.