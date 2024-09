"La gente se identifica mucho": Diego Flores regresa a las tablas con "Yo sobreviví a una pareja de Géminis"

Diego Flores regresa a escena este fin de semana con uno de sus espectáculos más exitosos en el que se fusiona el humor con la astrología: Yo sobreviví a una pareja de Géminis. El humorista y co-conductor de Digamos Todo (MDZ Radio) presenta este unipersonal en donde explora desde el humor, el enigma que encierran las personas nacidas bajo este signo

"Cuenta la leyenda que Chuck Norris dejó de hacer escenas de acción cuando se enfrentó a alguien de Géminis... Este espectáculo no viene a ayudarnos a reflexionar, no pretende dejarnos una enseñanza, mucho menos propone una advertencia. Este espectáculo es como el cartel de los cuatro primeros asientos reservados del bondi en hora pico, es decir, viene a pasar desapercibido... salvo para aquella persona que posa su mirada en él y piensa: 'que mal estamos'", de esta manera se promociona la propuesta de Flores que tendrá lugar en el Teatro Municipal Julio Quintanilla, ubicado en la Plaza Independencia (Ciudad), este viernes 20 de septiembre a las 22 h.

Esta propuesta se realizará este viernes en el Teatro Municipal Julio Quintanilla. Créditos: Gentileza Prensa.

Las entradas para ver este espectáculo ya se encuentran a la venta y se adquieren a través de la página EntradaWeb. Las mismas tienen un valor de $5.000. Cabe destacar que a este monto se le debe sumar el Servicio Venta Internet de la página, que en este caso es de $500.

Previo a su presentación, el actor conversó con MDZ Show sobre esta imperdible propuesta.

Además de ser actor, Flores es co-conductor del ciclo radial "Digamos Todo". Créditos: Rodrigo D'Angelo / MDZ

- ¿Cómo surgió esta propuesta? ¿Qué te llevó a abordar el humor desde el lado de los signos?

- La propuesta surgió en pandemia que, entre tantas cosas con las que me enrosqué una de ellas fue la astrología. Me empecé a dar cuenta que mucha gente se interesaba por el tema y también empecé a encontrar muchas coincidencias en ese momento entre lo que la astrología decía y lo que yo veía que me pasaba.

- ¿Se te presentó alguna dificultad al combinar el humor con la astrología?

- No. Sí me pasaba que había gente que por ahí me decía "uy, por qué estigmatizan a tal signo", en este caso Géminis. Pero después, cuando vienen al espectáculo, se dan cuenta que era más una cuestión de provocación del título que del espectáculo en sí. En este espectáculo, Flores combina el humor con la astrología. Créditos: Gentileza Prensa.

- ¿Cómo describirías a alguien de Géminis?

- Alguien de Géminis es ir a Disney justo el día en el que en ese lugar hay un terremoto.

- ¿Has tenido alguna reacción especial del público, especialmente de aquellos que son Géminis, sobre cómo se representa su signo en tu unipersonal?

- La reacción más común es que cuando termina el espectáculo, mucha gente viene y me dice: "Estabas hablando de mí, le pegaste justo". Pero es real que la reacción más fuerte es de parejas, de personas de Géminis que se acercan a decirme "te voy a cobrar derechos de autor, porque todo lo que te pasó a vos me pasó a mí". La gente se identifica mucho.