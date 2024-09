El reclamo laboral a Gladys "La Bomba" Tucumana: recibió una carta documento

La popular cantante Gladys "La Bomba Tucumana" enfrenta un nuevo conflicto, esta vez en el terreno laboral. Según reveló la periodista Fernanda Iglesias en el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), la intérprete de "La pollera amarilla" habría recibido una carta documento tras no haber pagado la totalidad del trabajo a la arquitecta que diseñó su nuevo emprendimiento gastronómico: un local de empanadas en el barrio porteño de Recoleta.

El conflicto surge de un acuerdo entre Gladys y la arquitecta Daniela Vera Fontana, quien fue contratada para realizar el diseño y la decoración del local. Según los detalles brindados en LAM, Gladys habría abonado solo el 30% del presupuesto total acordado, dejando una deuda pendiente de 700 mil pesos.

“El problema es que la Bomba no pagó, solo pagó el 30%. Le mandaron un telegrama para que pague. La Bomba morosa”, comentó Iglesias en tono picante, sumando tensión al conflicto.

Gladys la Bomba Tucumana en su local de empanadas.

La defensa de Gladys la Bomba Tucumana

Ante estas acusaciones, la cantante no tardó en dar su versión de los hechos. Desde el programa se comunicaron con Gladys, quien desmintió deber dinero y mostró su desconcierto por la situación. “Ella no me decoró el local. Me mandó una carta documento, que ya la verá mi abogado. La verdad es que me sorprendí ingratamente”, declaró la artista, asegurando que todo el trabajo de diseño había sido ideado por ella misma.

Gladys explicó que el único acuerdo entre ambas fue por la realización de un render y que este servicio ya había sido pagado. “Ella había dicho que pagó la cuota del colegio de los hijos con lo que yo le pagué. Me hizo un render y punto. Era un render que necesitaba para mi local, es lo único que hizo, ninguna decoración de nada. Tampoco hizo diseño, porque todo estaba en mi cabeza. Llegamos al acuerdo de un dinero y se lo pagué”, afirmó la cantante, negando cualquier deuda pendiente.