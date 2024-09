Toti Pasman apuntó contra la serie de Di María tras la polémica publicidad: "Me quieren humillar"

La serie de Ángel Di María se estrenó el 12 de septiembre y en ella se encuentran los momentos más destacados del futbolista del Benfica, repaso de sus inicios y hasta diálogos de los protagonistas, tanto de Jorgelina Cardoso (su esposa) y de sus hijas. Pero esta entrega no estuvo exenta de polémicas.

Mientras la nueva producción de Netflix se estaba promocionando, lanzaron una polémica publicidad que se llamó "Criticadores anónimos" donde recrearon a los periodistas Toti Pasman y Martín Liberman. Estos comunicadores en su momento fueron muy duros con el actuar del jugador en el seleccionado argentino.

Lo cierto es que tras ver el video, Toti estalló de furia y en su programa radial confesó que "de ninguna manera le voy a hacer juicio a Di María, ni a Jorgelina tampoco, pero si me estoy asesorando para hacerlo contra la productora y contra Netflix", afirmó de manera rotunda. En Socios del Espectáculo lo fueron a buscar y habló al respecto.

"Lo único de lo que me arrepiento de mi carrera es haber hecho ese show buscando rating, ya pedí disculpas dos millones de veces. Del otro lado no aceptan las disculpas", comenzó contando y realizando su descargo. Pero esto no quedó ahí y el periodista fue por más.

"Quieren escracharme y humillarme. Jorgelina habla de listas negras cuando eso fue lo peor de la Argentina. Cruzó un límite que no está bueno". Respecto a la plataforma, el comunicador sostuvo que "nos personificó sin autorización". Esta novela sigue sumando capítulos y parece que Toti quiere ir hasta el final de las consecuencias.