Lío Pecoraro reveló un inédito dato sobre Viviana Canosa tras sus fuertes declaraciones contra Javier Milei: "El directorio de este canal..."

Viviana Canosa volvió a los medios el pasado sábado 14 de septiembre. La periodista desembarcó en Radio Rivadavia con su nuevo programa y en la primera emisión fue contra Javier Milei al acusarlo de que por su culpa se quedó sin trabajo.

"El presi lo hizo. Al mes de asumir, me sacó mis dos trabajos. Nuestro presidente es un tipo que no quiere que opines, o que pienses distinto, ni dentro de su partido, ni en los medios de comunicación. Fueron nueve meses sin aire, mucho tiempo, es todo un embarazo", lanzó la comunicadora muy filosa.

La periodista desembarcó en Radio Rivadavia el pasado sábado 14 de septiembre.

"Yo pasé por todas las etapas. Al principio me sentía una estúpida porque el único delito que había cometido había sido decir la verdad, y por decir la verdad me quedé afuera en dos lugares, donde todos sabían que lo que yo estaba diciendo era la verdad. Este es un gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión. Si sos crítico del Gobierno, sos un viejo meado, un ensobrado y trabajás para los K. Pero si sos un adulador del presidente te convertís en un periodista independiente que escucha ópera los fines de semana", expresó la periodista.

Mientras que en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV) cuando hablaron sobre este tema, Lío Pecoraro recordó que estas declaraciones ya las había hecho Viviana Canosa en su programa cuando la llamaron para preguntarle por su ausencia en los medios, pero además sumó un dato.

Lío Pecoraro reveló un detalle sobre Canosa.

"El directorio de este canal le ofreció hacer su programa acá, es más, recuerdo que dijeron que si quería empezar en mayo, el 15 estaba al aire. Le abrieron las puertas de par en par en esta casa. A mí me encantaría que sea parte. Esto que dice ahora salió en este programa hace unos cuantos meses, entonces a mí no me sorprende porque esto ya lo escuché de su boca", reveló el periodista.

Por otro lado, Fernando Piaggio comentó: "Viviana Canosa es tendencia en las redes por lo que dijo, ella sabe provocar, entiende el juego. Yo le escribí para preguntarle si, por lo que ella sostiene, va a demandar al presidente, pero no responde".