Gloria Carrá destrozó a Luciano Cáceres en medio de la división de bienes: "No quiere darme nada"

Gloria Carrá y Luciano Cáceres se conocieron en el año 2008 cuando ambos se encontraban actuando en la obra teatral "La felicidad". Si bien desde ese momento estaban muy enamorados y se encontraban conviviendo, la relación pasó por altos y bajos hasta que finalmente le pusieron punto final después de estar siete años juntos.

La actriz contó en su momento que "su energía (la de Luciano) y la mía no tienen nada que ver. Todo eso fue como otra vida, hasta que no se está entero y consciente de uno, es imposible amar a la otra persona", confesó tirándole un claro palito a quien hoy es su ex pareja. Ambos tienen una hija en común llamada Amelí con quien comparten muchos momentos.

Pero la polémica se volvió a desatar por las nuevas declaraciones de Gloria respecto a la división de bienes con Luciano. En Socios del Espectáculo fueron a buscar a la actriz para hablar sobre el tema y allí a ella no le titubeó la voz para responder las preguntas del cronista.

El periodista le comenzó diciendo que se hablaba de una supuesta compensación económica pero Carrá negó esto: "No, no, no. La cosa es así. Porque siempre hablan de los alimentos y no sé qué. Lo de los alimentos, sí, hay que ajustar. El tema es que nosotros nunca jamás cerramos el tema de los bienes. Nunca repartimos los bienes porque él no quiere darme nada y hay algo que repartir", confesó.

Además agregó que "Entonces, está por un lado mi abogado, tratando de que eso se cumpla, y por otro lado está el abogado de él haciendo que eso se demore y no se cumpla". También aclaró que hay una vivienda y un vehículo en el medio de la separación de bienes.

Respecto a esto, Gloria sostuvo que ese auto es de ella pero se encuentra a nombre de él y que por el momento el trámite de cambio de titular no se ha hecho. Además dejó en claro que en esta situación quien sale claramente perjudicada es ella y que Luciano tiene "buena cara, pero la realidad es otra".