Lydia Zubizarreta pinta su aldea

Lydia Zubizarreta adhiere fervientemente al credo. En sus palabras: “En el lago Lacar y su entorno encontré algo muy especial. Un contacto único con la naturaleza, que se volvió algo así como un alter ego, mi otro yo. Me reflejo en ella, me identifico. El bosque, el río, el lago, los cerros, las flores, las aves, el aire mismo, dejo que todo entre y salga de mi como yo entro y salgo de cada rincón, de cada lugar, orilla o visión, que se me presenta”

Zubizarreta inició su formación plástica en sus veranos de adolescente en San Pablo, Brasil, en un taller de litografía, durante las vacaciones familiares.

Cuando es invierno. (El arroyo entre la nieve).

“Se nace con en determinado lugar, con determinado ambiente social y cultural y después se elige entre muchas posibilidades. Es la libertad del ser. Podría haber sido muy distinta mi vida. Sin embargo elegí ser artista y artista plástica”. A los 18 años se incorporó en el taller del catalán Vicente Puig de la calle Callao, donde también estudió Juan Lascano. Más tarde, durante varios años concurrió al taller de Pablo Edelstein, renombrado escultor y hombre de amplia cultura quien le trasmitió los secretos del dibujo, la acuarela y el modelado en arcilla.

Cuándo es otoño. (Álamos).

Completó finalmente su etapa formativa durante tres años en el estudio de Miguel Dávila y luego en el de Estela Pereda. En ellos adquirió el dominio de óleo. A la par mediante viajes, lecturas y encuentros con colegas tutelados por el crítico Fermín Fevre logró una comprensión amplia del arte y la estética. A partir de ella consolidó su propia convicción sobre la que sustenta su pintura.

Cuándo es primavera. (El ciruelito).

“Muy importantes para mí, son mi familia, mis seres queridos, mi país: soy argentina, soy latinoamericana, en mi obra espero expresar esta vivencia única y privilegiada. Lo hago en forma directa, no intelectual, no conceptual, simplemente quiero pintar lo que veo, con sus colores, luces y sombras que se relacionan y forman un todo de manera tan única, maravillosa y cambiante. Supera cualquier intento de expresión. Tanta belleza y fuerza de la Creación no se puede expresar simplemente con una imagen. Se necesita algo más. Si lo logro, si lo voy logrando, mi obra tiene sentido”.

Cuándo florecen los lirios.

Desde una temprana presentación, en la galería Lirolay de Buenos Aires (1976) más de una treintena de veces Lydia ha expuesto sus obras en museos y salas en varios puntos del país.

Cuándo es otoño (ramas de guindoI).

Aunque el lenguaje ha ido cambiando los motivos que presenta en su próxima exposición en Buenos Aires (Av. Quintana 125) son los entornos de Quila Quina a orillas del Lacar, donde tiene su taller y pasa varios meses del año. Es su aldea que, como quería Tolstói, resuena universal.

Cuándo es verano. (Ciprés).

* Carlos María Pinasco es consultor de arte.

