José Muscari habló con Juana Viale sobre su faceta como padre: "Mi compromiso es no fallarle"

José María Muscari fue uno de los invitados que pasó por la "Mesaza" de Almorzando con Juana Viale este domingo. Hace poco, él mismo confirmó que se encontraba en un proceso de adopción donde confirmó la feliz noticia semanas atrás en su cuenta de Instagram.

"Padre e hijo El es LUCIO GONZÁLEZ MUSCARI, el es mi hijo. Adoptar, elegirse y vibrar amor es trabajo , responsabilidad y una ardua tarea cotidiana repleta de momentos felices, emocionantes y también ambivalentes, vale la pena", citaba una parte del mensaje confirmando finalmente que tras la vinculación con el joven, había logrado la adopción.

De este tema hablaron junto a Juana donde abrió su corazón y contó que siente respecto a este nuevo rol: "Nos fuimos de viaje. Hicimos el primer viaje internacional que él tenía mucha ilusión con conocer otro país. No conocía Miami así que lo llevé e hicimos además un crucero", comenzó contando ilusionado y contento.

"Yo la paso re bien con Lucio, es lo más. Siento que tengo como un niño mágico. No me gusta ser abanderado del tema, pero a todas las personas que me preguntan las trato de ayudar a que pierdan cualquier tipo de prejuicio y de miedo en relación a la adopción de hijos más grandes", agregó. Sostuvo que es una de las experiencias más felices que le pasó a lo largo de su vida.

Respecto a criar a un hijo ya adolescente, ya que Lucio tiene 16 años, Muscari expresó que "a diferencia de cualquier padre, no me doy el lujo de dejar pasar un día sin conexión entre nosotros". También contó que lo siente muy agradecido de como cambió su vida (Lucio) de un día para el otro.

Finalmente, el artista sostuvo que para él es muy importante "el compromiso de no volver a fallarle. Me puedo equivocar un montón, pero una cosa es equivocarse y otra cosa es fallar". Lo cierto es que hoy padre e hijo disfrutan de su compañía y así lo deja ver el propio actor en sus redes sociales donde comparte el día a día con sus seguidores.