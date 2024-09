El piropo de Juana Viale que dejó sin palabras a uno de sus invitados: "Que lindas..."

Una nueva "Mesaza" se vivió el domingo 15 de septiembre a cargo de Juana Viale, la nieta de "La Chiqui". En esta ocasión los invitados que estuvieron presentes fueron José María Muscari, la periodista Silvia Fernández Barrio, la conductora de "Pasión de Sábado" Marcela Baños, Gladys la Bomba Tucumana y el exjugador de voley del seleccionado nacional, Facundo Conte.

En el inicio del programa, Juana presentó como de costumbre a todos sus comensales para charlar unos minutos en la previa antes de ingresar a la mesa y bromeó con todos. Pero un detalle no pasó desapercibido y fue cuando le tocó el turno de presentar a Conte, no se pudo resistir y le tiró un flor de piropo en vivo que lo dejó sin palabras.

Facundo es jugador de voley y anunció hace algunas semanas que no vestirá más la camiseta del seleccionado. A través de una publicación de Instagram, el joven expresó que "Estoy tan orgulloso de haber podido vestir la camiseta de Argentina durante tantos años. Fue un camino hermoso, satisfactorio, doloroso, por momentos muy solitario…pero seguramente todo el amor recibido, los objetivos y sueños alcanzados hicieron que todo valga la pena", expresó.

De eso hablaron en la mesa con Juana pero antes de todo esto, el ex jugador de Argentina que representó al país en los Juegos Olímpicos, vivió un momento particular luego de que la conductora lo piropeó en su presentación. "Voy a presentar a mi último invitado... Bueno mirá... Este hombre está sacando suspiros en este estudio que no para", comenzó.

Si algo la destaca a Juana Viale es que es muy observadora y el detalle por más pequeño que sea lo encuentra igual. Al ingresar y hablar durante unos minutos, ella le preguntó si durante todos los años que jugó se había lastimado un dedo y fue allí el momento donde le elogió las manos al jugador.

La nieta de Mirtha le preguntó si usaba siempre anillos y fue ahí donde aprovechó el momento para elogiarlo: "Nunca te lastimaste las manos jugando? Porque tenés unas manos divinas", expresó la conductora y causó una sonrisa pícara en Facundo Conte que luego se fue a ocupar su lugar en la mesa.