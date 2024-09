Nacha Guevara compartió un video desde su internación tras ser operada de urgencia

Este sábado desde su internación en el Sanatorio Finochietto, Nacha Guevara compartió un video en sus redes sociales dando detalles sobre su salud tras ser operada de urgencia, y llevó tranquilidad a sus seguidores.

A poco más de una semana del comienzo del Cantando 2024 (América), donde se desempeñará como jurado, Nacha Guevara fue intervenida quirúrgicamente tras un par de días de internación. Según detalló el periodista Daniel Ambrosino desde su cuenta de X, la legendaria cantante "tuvo un problema en la serrería de una pierna que tenía poco flujo y cierta estrechez”.

Los profesionales que atienden a Nacha Guevara determinaron que lo mejor para su salud era colocar dos stents, y la operación resultó exitosa. La artista permanecerá en observación durante el fin de semana, y se espera su alta médica para el próximo lunes. De buen semblante y con la vitalidad que la caracteriza, la cantante publicó en su cuenta de Instagram en el que saludó: "¡Buen día! Estoy en la camita en el sanatorio. Es temprano porque aquí la vida empieza muy temprano".

Luego, Nacha Guevara detalló sobre su salud: "Lo que les quiero contar es que estoy bien, que se queden tranquilos. Me siento bien. Todo lo que se hizo, se hizo muy bien, con mucho amor, con mucha eficiencia. Aunque les parezca mentira, ha sido un muy buena experiencia. Lo que me sucedió es que tenía un dolor en el pie izquierdo y me hice ver porque no se me iba. Me hicieron un estudio y descubrieron que había un arteria que estaba obstruida. Entonces había que desobstruirla".

"He recibido mucho cariño aquí y mucho cariño de afuera, de ustedes. Y me he dado cuenta que cuando la medicina es buena y cuando hay cariño de afuera y de adentro, la sanación es más rápida porque ustedes saben que el amor sana", agradeció la aritsta.

Fiel a su espíritu laboral, Nacha Guevara contó que la función de su espectáculo que estaba prevista para este sábado, se reprogramará el próximo 5 de octubre, poco después del debut del Cantando 2024, que será el lunes 23 de septiembre.