El famoso actor que ha tenido cruces con Javier Milei que debió ser operado de urgencia

En los últimos meses, más allá de su labor actoral, Esteban Lamothe ha saltado a los titulares de los portales de espectáculos por sus sonados cruces con el presidente Javier Milei, y ahora el artista atravesó un susto al tener que ser operardo de urgencia tras conducir su programa.

De hecho, Esteban Lamothe lideró su ciclo de streaming Galanes en Temporada Baja, que sale por Blender, con el apéndice inflamado.

Desde las redes sociales de la mencionada plataforma, compartieron una publicación con un audio del artista que debió ser intervenido quirúrgicamente y en el epígrafe comentaron: "Esteban Lamothe fue operado de urgencia por apendicitis. Nuestro Galán confirmó en el grupo de WhatsApp de Galanes en Temporada Baja que el martes hizo el programa con el apéndice inflamado. Literalmente un hecho histórico, el primero en streamear con apendicitis. ¿El apéndice de Lamothe al Museo Blender?".

Esteban Lamothe fue operado de urgencia. Foto: Instagram @estebanlamothe.

Mientras que para llevar tranquilidad a sus compañeros, Esteban Lamothe comentó en el audio en cuestión: "Grupo, estoy bien, salí bien. Hice un programa con apendicitis. Que quede asentado en los libros de Blender que hay un streamer, si es que soy eso, que se sentó ahí con el apéndice inflamado e hizo un programa. Eso es tener pelotas. Eso es er fanático. No hay ningún streamer de todos los canales, ni de Olga, ni de Luzu,, que pueda jactarse de algo así. Bye, que quede en los registros".

El audio de Esteban Lamothe tras ser operado de urgencia

En marzo pasado, Esteban Lamothe quedó involucrado en una inesperada pelea con Javier Milei luego de que el mandatario publicara una foto falsa del aritsta con una mano con un cartel que decía: "Basta Milei". En esa oportunidad, el líder de La Libertad Avanza escribió en su posteo: "Las manos que piden subsidio", y adjuntó una foto comparativa con unas manos lastimadas esgrimiendo: "Las manos que pagan los subsidios".

Por su parte, Lamothe salió a aclarar: "La foto que circula con la leyenda en mi mano que dice “Basta Milei” esta armada por alguien. ES FALSA. Señor Presidente, por favor deje las redes un ratito y dedíquese a gobernar. Gracias". En su descargo, el artista publicó la imagen real que él mismo había compartido en el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, y allí se leía que en su mano estaba escrito su nombre, Raúl Esteban.

Recientemente, en una entrevista en Picnic, Esteban Lamothe recordó el cruce con Javier Milei, y no tuvo dudas en arrmeter: “Cómo te cag* a piñas Milei, la concha de tu madre; pone esa foto mía y yo lo que más hice en mi vida fue trabajar, trabajo de los 11 años, que no estaba bien porque en los 11 años supuestamente no se puede trabajar, trabajaba porque me gustaba y me gustaba comprarme caramelos, entonces iba a serle mandado a mi abuela y me compraba caramelo".

Acto seguido, Lamothe fue por más contra Milei al explicar: “Entonces pone esa foto y pone al lado unas manos de un obrero, como si aparte eso también es ser racista, así que los únicos que trabajan son los obreros, porque tienen las manos lastimadas, sí, obvio, son los que le ponen el pecho a un trabajo re difícil, pero está todo mal en ese tuit de él. Y manos que piden subsidio, las mías, así todas blanquitas y las manos de los obreros como que generan los subsidios. Nada, qué se yo, me enojé, después se me pasó”.

A modo de conclusión sobre su chispazo con Javier Milei, Esteban Lamothe disparó: “Está todo el tiempo tirando mie*, entonces también yo me relajé, dije ‘bueno es un bo*, un cara de cho* que le está diciendo cualquier cosa a todo el mundo’, con ese pelo y esa cara de bo* que tiene, o sea, chau”.