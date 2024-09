Marcela Tauro criticó duramente a un famoso actor: "Con todas las exmujeres que tiene, de acá a la eternidad, que..."

Un famoso actor argentino se encuentra en el ojo de la tormenta. Y es que su expareja lo escrachó en su cuenta de X, donde lo acusó de maltrato psicológico en la vida cotidiana.

Estamos hablando de Nito Artaza. Fue Cecilia Oviedo quien apuntó contra el artista en la red social con un contundente mensaje. "Hola, Nito Artaza, si querés volver a hablar conmigo, me vas a hablar con respeto. Harta me tenés. Me banqué diez mil cosas por nuestro hijo desde el divorcio. Pero me cansé. ¿Viste cuando te cansás de algo? Bueno, me cansé".

Nito Artaza, actor argentino. Créditos: X @NitoArtaza.

Si bien no se conocen los motivos, Guido Záffora, panelista de Intrusos, logró hablar con Oviedo y la mujer le aclaró que "no pasó nada en particular, la canceriana perdió la paciencia".

Záffora explicó que la reacción de la actriz tiene que ver con un tema familiar y que perdió la paciencia y estalló. Asimismo, comentó que Cecilia habló con su abogada por esta situación.

La periodista dio su opinión sobre este tema. Créditos: captura de pantalla América TV.

Y Marcela Tauro, muy picante, opinó sobre este tema: "Dios mío, que poco inteligente este hombre, con todas las exmujeres que tiene, encima todas famosas. Este hombre tiene que tener de acá a la eternidad la boca callada y tratarlas bien".

"¡La Oviedo puede asociarse con la Milone y puede ser un escándalo! ¡Yo siempre estoy del lado de las Cecilias!", concluyó la periodista.