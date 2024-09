El hombre que inició la enemistad entre Yuyito González y Susana Giménez

La confirmación de la entrevista que Susana Giménez le hará al presidente Javier Milei despertó viejas rispideces con Yuyito González, otrora diva televisiva y con quien la protagonista de La Mary tiene una vieja enemistad.

Yuyito fue categórica al asegurar que no iría a al programa acompañando a su flamante novio, considerando que no tiene nada que hacer ahí, y que "no necesito que opine Susana ni nadie de la relación", aclarando que "no necesitamos actuar de novios".

La diva vuelve a la TV y entrevistará a Javier Milei

La taxativa declaración denotó que había algo más detrás de la explicación de la conductora, algo que se encargaron de desenmarañar en el programa Socios del Espectáculo. Allí, aseguraron que la pelea entre ambas habría surgido a raíz del boxeador Carlos Monzón.

Susana y Carlos en La Mary

Lo que se dijo es que Yuyito González habría estado también con el ex campeón mundial, una de las parejas más reconocidas de Susana Giménez, cuya relación quedó marcada tras el femicidio cometido por Monzón y el conocimiento de la violencia que ejercía sobre la actriz.

Para la pareja del presidente, su relación con Carlos Monzón fue algo casual, y de hecho habría ocurrido durante su relación con Coppola, en una especie de venganza, según explicaban desde el panel del programa.

Más allá de la ausencia en el programa de Susana Giménez, la pareja parece marchar sobre ruedas, y Yuyito afirmó que estará presente en su próximo discurso en el Congreso de la Nación. "El domingo es un día muy importante para mí porque voy a ir a acompañar a Javier al Congreso de la Nación, que no lo conozco. Es un evento tremendo en todo sentido: en lo personal, como pareja y a nivel de nuestro país"