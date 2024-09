La exitosa obra Reverso volvió a escena en el Paseo La Plaza

Carla Peterson, Marco Antonio Caponi, Nicolas García Hume, Diego Cremonesi, Emilia Claudeville y Juan Isola son el elenco de Reverso, la exitosa comedia dirigida por Matías Feldman que reestrenó el pasado 6 de septiembre en Paseo La Plaza.

La sinopsis de la propuesta narra que "una mujer y su familia reciben la inesperada visita de los ex socios de su Galería de Arte. Se pondrán al día, recordarán aventuras, discutirán, reirán y también seguirán ocultando sus amores prohibidos. Pero las cosas no son lo que aparentan ser. Lo real se vuelve difuso. Lo que vemos tiene su indefectible reverso. ¿Estaremos en el mundo real o en el mundo virtual?".

Esta es la segunda temporada de Reverso en cartelera y "para mí está buenísimo que así sea, no es fácil hoy sostenerse en el tiempo porque todo tiende a ser lo más rápido posible y a retirarse. Entonces, es una alegría porque es una gran apuesta para el teatro comercial y con este equipo increíble", sostuvo Marco Antonio Caponi en diálogo con MDZ.

El nuevo poster de la obra Reverso.

El actor mendocino, al igual que Carla Peterson, Juan Isola y Diego Cremonesi hablaron mano a mano con MDZ analizando el suceso de la obra y la llegada que logra con el espectador.

"No somos una clásica producción comercial de teatro con un productor grande detrás, somos una cooperativa teatral donde hay un esfuerzo grande entre todos, una apuesta grande al proyecto y un proyecto que es bastante disruptivo", dijo Cremonesi, por su parte.

Mirá la entrevista con Marco Antonio Caponi y Diego Cremonesi

"Creo porque es una obra que plantea en sí misma un lenguaje distinto para lo que es el teatro comercial. Y creo que la gente tiene la posibilidad de ver algo distinto, pero que a su vez la va a atrapar completamente. Además es una obra escrita y dirigida por un director muy importante y con un elenco de actores que la gente nos conoce por muchos trabajos", dijo Carla Peterson invitando al público a verlos.

Reverso no solo es una obra sobre el Metaverso y las nuevas tecnologías, sino que también es una obra acerca de los duelos. "Como actor a mí me sucede que me gusta la actuación y me gusta desaparecer detrás de los personajes, y siento que cuando uno está demasiado al frente con su forma, su personalidad y demás, eso le gana un poco a lo ficcional", reflexionó Caponi.

La obra se puede ver viernes, sábado y domingo en el Paseo La Plaza.

"Es una obra que se la juega en el sentido de lo que te plantea y tiene una apuesta desde lo dramatúrgico y desde la dirección de Matías Feldman, muy audaz, con los temas que se mete también porque es una comedia pero que no se quedar en la liviandad de la comedia porque se anima a indagar en los duelos, en el dolor y eso creo que le da una profundidad a la obra que no cualquier comedia lo tiene", agregó Peterson.

"Esta obra es profundamente humana y eso hace hincapié en ese vínculo con la gente y la gente va atravesando diferentes emociones que la obra va narrando muy ordenadamente. Quizás al principio no comprende muy bien todo de qué se trata, pero después va entrando en un juego con nosotros y eso es algo realmente conmovedor del teatro", dijo Isola.

Mirá la entrevista con Carla Peterson y Juan Isola

"El humor es un lugar de comunicación y reflexión que es un vehículo muy hermoso. Más en los momentos de crisis que es donde la gente también necesita tener ese espacio de distensión y de risa. Me parece completamente importante hacerlo porque con el humor se pueden decir muchas cosas y siempre es más amable que con violencia", finalizó Isola en diálogo con MDZ.