El Zar llega al Complejo C Art Media: "Va a ser un show más rockero"

Luego de su última impactante presentación en el emblemático estadio Obras, El Zar se encuentra terminando su exitosa gira por Europa e iniciando la gira por Latinoamérica.

Tras agotar rápidamente las entradas para su primera fecha el 14 de septiembre en el Complejo C. Art Media, la banda ha anunciado una segunda fecha para el viernes 27 de septiembre.

El Zar, conocido por su energía vibrante y sus potentes shows en vivo, promete ofrecer una actuación espectacular compuesta por sus éxitos más conocidos, como "La Declaración", "El Momento Perfecto" y además conocer en vivo sus nuevas canciones, como "Diamantes".

El Zar participó de varios festivales en este 2024.

Pablo Gimenez y Facundo Castaño dialogaron mano a mano con MDZ y palpitaron lo que será esta doble presentación en el recinto ubicado en Villa Crespo.

- ¿Qué se siente agotar entradas?

- La verdad que muy contentos porque también está más de la mitad de la segunda fecha vendida. Es una locura poder llegar al Complejo C. Como que venimos haciendo varios lugares y teníamos ganas, vamos tachando lugares en Buenos Aires. Va a ser un show más rockero, más "garagero" de alguna manera.

- De aquel show en The Roxy Bar a este Complejo C, ¿qué ha cambiado de la banda? ¿En qué han crecido?

- La esencia de tener ganas de tocar y de darle la importancia a un show con el grado y compromiso es desde que arrancamos en Roxy o Tangente a hoy. De hecho en esta gira de la que venimos de haber hecho Latinoamérica y lugares de Europa, quizás te saca de lo cotidiano porque a veces vas a lugares de no sé 300, 400 personas y estás acostumbrado a lugares de más gente, pero igual das lo mismo, das todo. En cuanto a los cambios ahora tenemos una banda estable y con la que nos sentimos recontra identificados. Son como hermanos que estamos todos apuntando para el mismo lado.

El Zar realizará su segunda función el próximo 27 de septiembre en el Complejo C Art Media.

- ¿Cómo es ese balance de decir, "loco, qué hago en Londres cantando mis canciones"?

- Tremendo, tremendo. A mí me pasó personalmente en Costa Rica o en Guatemala porque era un público exclusivamente de ese país que escuchó tu música y está flasheado que llegaste hasta allá. Son países más chicos, digamos, a nivel oferta de música, así que es increíble. Para nosotros es un sueño cumplido 100 % el darnos cuenta que hay mucha movida y mucha gente y muchos lugares por recorrer todavía.

- Están trabajando en un disco que saldrá el año que viene, ¿por dónde van a ir?

- Comparado con "Rio Hotel", el último que salió, creo que es un poco más cancionero, más rockero si se quiere. El otro por ahí era un poco más pop, con muchas capas y este es más crudo. Todavía no tenemos certeza, faltan algunas cosas del disco en general, pero hay un 80% del disco hecho, así que estimamos llegar para abril.

- Después de una gira de tal magnitud ¿Puede cambiar algo en el disco o ya no?

- Sí, total. De hecho en "Rio Hotel" fue así, hubo varias canciones que se fueron agregando medio al final y cambió un poco la película de muchas cosas. En este creo que también va a pasar, estamos abiertos a que eso pase, tuvimos varios encuentros y cosas con artistas. Entonces siento que hasta que no tenés la fecha de lanzamiento del disco, está abierto a todo.

