Darío Barassi se va de Ahora Caigo y ya se sabe quién lo reemplazará

Darío Barassi es uno de los conductores más destacados de los últimos tiempos por su carisma y humor en los programas de entretenimientos que le toca llevar los hilos.

El sanjuanino estaba al frente de "Ahora Caigo", uno de los programas más visto de El Trece, pero anunció que dejará ese puesto. Dario Barassi explicó la situación en sus redes sociales.

"Desde el día uno en que firmé contrato para Ahora caigo sabía que el 14 de septiembre empezaba a filmar una serie que me iba a requerir mucho tiempo y no me iba a permitir seguir conduciendo el programa. Es algo que el canal ya sabía y estaba consensuado", explicó.

"Lo que hicimos durante estos meses fue adelantar programas y logramos grabar todos los de septiembre y octubre. La idea era llegar a noviembre y mitad de diciembre pero, claro, pasaron cosas, como en la vida de todos, y no lo logramos", agregó Darío Barassi.

El motivo es que Darío Barassi se sumará a "una serie que voy a hacer para Disney, en la que voy a tener un cambio de look importante y mucho entrenamiento porque tengo que aprender a usar armas".

El Chino Leunis es el encargado de reemplazar a Darío Barassi.

"A partir noviembre van a ver al Chino Leunis al aire por todo esto: no llegué a grabar el último mes del año y el tan capo que aceptó reemplazarme", confirmó luego el conductor.