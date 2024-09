Andrés Obregón: "En los shows en Argentina hacen comentarios muy chistosos"

Luego de presentarse en Buenos Aires el pasado año con entradas agotadas, Andrés Obregón regresa al país con su nuevo tour. En el marco de su nueva gira sudamericana, el cantante mexicano anuncia su regreso a la Argentina y confirma su show para este 10 de octubre en La Trastienda.

Una de las salas más destacadas de la Ciudad de Buenos Aires, será testigo de una noche inolvidable junto a las canciones que marcan la carrera del artista, y que día a día emocionan a sus fans. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de TuEntrada.com

De la mano de sus nuevos sencillos, “Mar y Bosque” y “Nacimos Rotos”, que han escalado a lo más alto de las listas de reproducción, Andrés Obregón se embarca en una exitosa gira internacional que comenzó por México, pasando por Francia, España para llegar a Chile, Colombia, Argentina, Ecuador y Perú.

Andrés Obregón, compositor, arreglista y productor, conocido por su sensibilidad emotiva, ha cautivado a su audiencia con millones de reproducciones en Spotify, YouTube y Tiktok.

Nacido en León, Guanajuato, Andrés Obregón se ha hecho popular no sólo por su música si no por su manera de contar historias, narrar sentimientos y escribir cartas y cuentos que se han hecho virales en las redes sociales. Andrés incluye tintes de varios géneros musicales en su propuesta de pop y baladas.

Su música se caracteriza por sentirse cercana y real con un sonido actual pero que al mismo tiempo nos trae una nostalgia especial tanto en la música como en la letra, que nos lleva desde lo romántico y el desamor hasta temas más profundos, alegres o tristes. Cada canción es como esa carta que nunca envió o una fotografía de lo que alguna vez sintió.

Andrés Obregón dialogó mano a mano con MDZ sobre su carrera y su próximo show en Buenos Aires, además de explicar que "desde muy chiquito yo tenía muy claro eso, quería dedicarme a la cantada".

- ¿Tus papás siempre te acompañaron en esa decisión de ser artista?

- Mis papás sabían que yo estaba muy metido, que me descargaba mis programas para hacer música, que todo el día estaba tocando la guitarra. Creo que ellos vieron como esa actitud que tenía de querer dedicarme a eso y cuando les dije no hubo ningún pero. A los conciertos que pueden ir, que les quedan cerca de mi ciudad o conciertos importantes, pues se lanzan con mucho cariño y siempre los veía en el público. Andrés Obregón confirma su show para este 10 de octubre en La Trastienda.

- ¿Qué es el "Multiverso AO" del que hablas en tus redes?

- Es un reflejo de lo que a mí me ha pasado. Un multiverso de todos los sentimientos y emociones que alguien puede pasar en su vida.

- ¿Sos consciente a la hora de escribir que quizás está escribiendo la historia de otra persona o que va a servirle a otro para sentir apoyo en esa letra?

- Creo que eso pasa ya cuando la estoy produciendo. Estoy escuchando la canción cuando estoy haciendo algún arreglo o ya en la etapa de producción y ahí es cuando empiezo yo a imaginarme ya las historias y los sentimientos de las personas cuando la escuchen por primera vez. Cuando la compongo me hace más de algo personal, algo que me recordó, un detonante de algo que viví en alguna etapa, pero en la etapa de producción sí me imagino la reacción o a dónde los va a llevar la canción.

- ¿De quién has escuchado canciones que decís, "che, qué bien que escribe tal persona"?

- Desde chiquito soy muy fan de Alejandro Sanz, de Pablo Alborán. De chiquito el primer cantante que yo escuché, curiosamente porque mi mamá lo ponía todo el día, era Chayanne. Fue mi primer acercamiento a lo romántico.

- ¿Cómo es este mes previo a tu gira mundial?

- Ahorita justo pienso todo el día, tengo que hacer esto, tengo que acabar lo otro, y planear esto del concierto. Porque me gusta planear cosas diferentes para los shows, desde el orden de las canciones hasta la narrativa. Hay ciertas sorpresitas en partes de los shows, entonces para planear y que sea una experiencia cada vez que vaya el espectador a verme espere algo más. Entonces creo que son meses de mucha planeación, son meses también de dejar cosas listas, porque voy a estar un mes fuera de casa, entonces es un mes también de dejar cosas listas.

- ¿Y tu visita a Argentina? ¿Con qué expectativas venís?

- Es una expectativa grande porque la vez pasada me sorprendió bastante la energía. Es de los países con más energía y humor en los conciertos, hacen comentarios muy chistosos. Creo que fue un concierto en el que pasó de todo y creo que la expectativa de este, pues es un concierto que va a ser más grande todavía, que la venta inició muy bien.