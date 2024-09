La demoledora acusación de Juana Viale contra los Premios Martín Fierro por no haber nominado a Mirtha Legrand

Como es habitual, la entrega de los Premios Martín Fierro desata todo tipo de polémicas, y en esta oportunidad Juana Viale expresó su descontento por el hecho de que Mirtha Legrand no haya estado nominada por su labor en conducción. Fiel a su estilo, la actriz no se quedó callada y arremetió con una dura acusación contra los organizadores del evento.

Este lunes por la noche tuvo lugar la entrega de los galardones a lo mejor de la televisión abierta argentina, y Viale asistió al Hotel Hilton en Buenos Aires para acompañar en la gala a Legrand. En la previa, la artista dialogó con Pía Shaw y expresó su opinión sobre la ausencia de la diva en la terna.

"Si tengo que ser muy honesta, me parece cualquiera que no la hayan nominado a mi abuela para mejor conducción. Me parece que es un divague", arremetió Juana Viale contra los votantes de APTRA que eligen a los candidatos a llevarse los Premios Martín Fierro.

Mirá a Juana Viale, contundente con los organizadores de los Martín Fierro

Luego, la actriz remarcó que "no le cayó bien" que Mirtha Legrand no estuviera entre las conductoras nominadas. "La abuela tiene más que merecida la terna de conducción, por lo menos estar nominada. El no estar me parece que es medio descriteriado. Y después, el run run era que lo iba a ganar. Si merece ganárselo, que lo gane", acusó filosa Juana Viale.

Si bien Mirtha Legrand no fue candiata a llevarse la estatuilla en el rubro Mejor conducción femenina, la diva sí fue distinguida en los Premios Martín Fierro en la categoría Mejor programa de interés cultural, por La noche de Mirtha (El Trece).