El filoso dato que se reveló sobre la reconciliación de Marina Calabró y Rolando Barbano: "A él lo que más le cuesta es..."

A pocos días de cumplirse tres meses del ninguneo de Marina Calabró y Rolando Barbano en los Premios Martín Fierro a la Radio, el pasado fin de semana se dieron a conocer fotos y videos de los periodistas en Brasil. Parece que Calabró y Barbano se dieron una nueva oportunidad y decidieron celebrar su amor en las playas del país vecino.

En A la Tarde se habló sobre la pareja y Cora de Barbieri compartió un filoso dato sobre su reconciliación.

Los periodistas muy enamorados en Brasil. Créditos: X @elejercitodelam.

"Al parecer están pasando sus mejores días en las playas de Brasil. Hay un montón de paparazzis sueltos, con sus teléfonos celulares, donde empezaron a retratar estas imágenes en los que se los puede ver a ellos juntos, abrazados, besándose, tomando un poquito de sol", comenzó diciendo la panelista del ciclo que conduce Karina Mazzocco.

Cora de Barbieri, panelista de "A la Tarde". Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Allí reveló: "Marina con un lomazo hermoso... y él, al parecer, está un tanto relajado, no del todo. Porque a Rolando lo que más le cuesta es eso. Es como que siempre está mirando para todos lados".

Esto fue lo que contó Cora de Barbieri en A la Tarde sobre Marina Calabró y Rolando Barbano

Luego, Daniel Ambrosino acotó: "Voy a cometer una infidencia, este viaje ya estaba programado. Estaba el de Londres, que se suspendió, y este. Igual nosotros somos amigos y yo le pregunté por la reconciliación, pero me dijo 'no quiero hablar de él, no más'".

"Al parecer este viaje lo habría pagado Marina. Vamos a ver ahora cuando vuelvan si hablan ya que se vio esto", agregó Marina.