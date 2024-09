Por qué Paula Chaves no quiere que sus hijos duerman con su hermana Delfina

Tras su sorprendente irrupción mediática por su papel en la serie de Máxima Zorreguieta, Delfina Chaves, la hermana de Paula Chaves, tomó gran notoriedad y generó mucha curiosidad en el público sobre su vida privada.



En este contexto, y en una entrevista con Infobae, la joven actriz reveló algo muy llamativo: su hermana, la conductora, no le permite a sus hijos dormir con ella. Por supuesto, terminó explicando el motivo.

Delfina Chaves contó que Paula no le permite a sus hijos dormir con ella.



Una de las cuestiones más destacadas de la entrevista pasó por el vínculo que tiene con Olivia, Baltazar y Filipa, sus sobrinos. Si bien asegura que tiene una hermosa relación con ellos, se lamenta por no tener la oportunidad de hacer una pijamada.



“Sí, me gusta ser tía. Yo me siento buena tía”, comenzó contestando Delfina Chaves sobre el rol que cumple, aunque con algunas restricciones por parte de una madre a la que calificó como “muy protectora”, en referencia a Paula Chaves.



Todo surgió a partir de la consulta sobre si había compartido una noche de tía y sobrinos, algo a lo que respondió con bastante decepción. “No, nunca vinieron. Bueno, en eso también Paula...”, contestó Delfina Chaves.

Paula Chaves y su hermana Delfina.



Si bien se lamentó por la postura inflexible de su hermana Paula Chaves, Delfina explicó que uno de los principales motivos por los que se niega a dejar que sus hijos pasen una noche con ella en su casa. Y el motivo es muy común en muchas madres.



“No voy a echarla la culpa a nadie. Paula es protectora”, contó Delfina Chaves, dejando en claro cuánto le cuesta a su hermana, Paula Chaves, pasar bastantes horas lejos de los tres hijos que tuvo con Pedro Alfonso.