El repudiable comentario de Moria Casán sobre los golpes a Fabiola Yañez

Mientras se multiplican las repercusiones luego de que aparecieran las fotos de Fabiola Yañez con los golpes que se le atribuyen a Alberto Fernández, Moria Casán hizo un repudiable comentario en una publicación que compartió un tuitero en las redes, y La One se ganó el repudio generalizado.

“No lo puedo ni ver a Alberto, debe pagar el daño. Pero esto es un golpe y otro es un maquillaje. Se llama el ojo panda. Googleenlo y se trata de los Iluminatis”, comentó un usuario en X comparando la imagen de una mujer golpeada con una de las fotos que trascendieron de Fabiola Yañez, con su rostro también golpeado. En los comentarios, Moria Casán sugirió su duda ante la veracidad de la agresión a la exprimera dama y respondió: “Coincido”.

El comentario por el que repudian a Moria Casán en las redes sociales. Foto: X @DanielM84002592.

El comentario de Casán resulta contradictorio con lo que ella misma puntualizó este jueves en A la Tarde (América), donde aseguró que no cree que la denuncia de Yañez sea fraudulenta.

“Muy loco todo, la realidad siempre supera la ficción. Raro, sensacionalista. Se mezcla la política, los pases de factura. Una mezcla oscura, rara. Hay un nivel de coctelería acá, medio licuadora, medio picadora de carne rarísimo”, expresó Moria Casán sobre el escándalo que rodea a Alberto Fernández.

En tanto que sobre el vínculo que tuvo con Fabiola Yañez, con quien fue compañera de trabajo en Incorrectas (América), Moria Casán explicó: “Hacía ocho meses que ella le pedía ir a trabajar con nosotros. En ese momento no era primera dama, era la novia de Alberto. Ella ya había hecho teatro, pero quería visibilización mediática. Y yo soy como Roma, todos los caminos conducen a mí, pero no somos amigas”.

Acto seguido, Casán aclaró sobre la denuncia de Yañez: "Yo no creo que lo de Fabiola sea una fake. Es tan potente como imagen y como todo. No hay que poner en ningún lugar de altar nada. Me cuesta creer que sea capaz de inventar algo así. Esto me desborda”.