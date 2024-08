Gustavo Cordera: "No quiero estar en ningún lado de la grieta, yo soy artista"

Los años 90 fueron sin dudas de los más exitosos en cuanto al nacimiento y posicionamiento de bandas de rock. Los Piojos, La Renga, Babasónicos, Divididos y Bersuit Vergarabat, entre otras, nacieron años antes y lograron el éxito en la última década del milenio.

Bersuit Vergarabat fue quizás una de las bandas que más trascendió de aquella generación, pero que tuvo su final -momentáneo- en el 2009 cuando los integrantes comenzaron con distintos proyectos. Gustavo Cordera, el líder y cantante de la banda, le daba inicio a su carrera solista mientras que otros de los integrantes formaban la banda De Bueyes.

La carrera de Cordera comenzaba con el primer disco en formato solista titulado "Suelto" y luego con el proyecto "La Caravana Mágica" del que salió el éxito "La Bomba loca". Bersuit, por su parte, con los otros miembros, volvía a reunirse y sigue vigente en la actualidad.

Tras varios shows y giras por el país, el 8 de agosto de 2016 la vida de Gustavo Cordera tiene un quiebre garrafal tras unas declaraciones que brinda en un taller de periodismo en TEA. “Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente”, dijo el artista por lo que afrontó una acusación de “incitación a la violencia colectiva” en la justicia, de la cuál fue sobreseído en 2020.

Gustavo Cordera realizará una gira nacional con su nuevo disco.

Luego de diversos procesos judiciales y denuncias en su contra, además de la intensa cancelación pública, Cordera volvió a la música publicando canciones como "Sueños de libertad".

Ahora el exlíder de Bersuit Vergarabat publicó un nuevo disco, el último de su carrera, según reveló, al que tituló "De la cabeza al corazón". Gustavo Cordera dialogó mano a mano con MDZ sobre este material y explicó por qué es su despedida de la creación de discos, además de despotricar contra los medios de comunicación que lo sacan de contexto.

- ¿Es tu último disco?

- Sí, hice 17 discos, todos llevaron casi nueve meses de trabajo, muy obsesivos, porque yo soy así, me entrego a full cuando hago algo y ahora siento que no necesito hacer más canciones, aunque tengo para hacer cinco o seis discos más, toda distintas y todas se sostienen. Yo respondo a la presión del deber ser, digamos tenemos que ir a tal lado, bueno voy y lo hago, no tengo problema, pero también es placentero preguntarse en algún momento de la vida qué es lo que querés, para que los demás no hagan lo que quieran con vos y eso es lo que yo estoy viviendo en este momento, aprendiendo a habitar ese lugar.

- ¿Hiciste muchas cosas que no querías?

- Muchísimas y sin saberlo porque justamente no tomar contacto con lo que uno quiere te lleva a ese viaje, a que los demás hagan con vos lo que quieran. Entonces yo muchas veces complací a los demás y no me quejo ni me victimizo por eso, simplemente lo hice porque no era consciente de lo que quería.

- ¿Y ahora sos consciente de lo que querés?

- Estoy empezando a despertar eso. Me cuesta mucho porque es como alguien que está aprendiendo y es interesante. Me pasa que por cierta ingenuidad termino haciendo cosas que no quiero y me terminan pasando cosas que yo no quiero que me pasen, pero ahora con este disco pude habitar el arte, que es para mí algo que de alguna manera siempre me fue muy difícil valorizarme en ese lugar, porque la industria te pide los versos, los estribillos, te pide el éxito de las canciones. Hay como un complacer al otro para que el otro te premie de alguna forma, ese vínculo siempre estuvo y me ha ido muy bien porque he entendido mucho lo que necesitaba a veces la gente y he tenido esa sensibilidad, lo he hecho y me ha ido muy bien. Bueno ya no lo necesito a eso, entonces este disco es un viaje al interior de mi propia historia personal para integrar aquellas canciones de la época de Bersuit y estas canciones contemporáneas de la caravana, más canciones nuevas, para hacer un tránsito de la cabeza al corazón.

- ¿Cómo sentiste el volver a interpretarte y reversionarte?

- Lo que sucede es que tuve que ir al momento cuando las compuse para tomar el espíritu de la canción y traerlas al presente. Tuve que traer a esas canciones al corazón y una vez que estaba el espíritu de esa canción nos entregamos a ese espíritu y no lo fraguamos en ningún momento. Si alguna cosa que poníamos le quitaba el espíritu se la sacábamos. Hemos respetado muchísimo ese momento iniciático de retornar a la fuente en todas las canciones. Por eso algunas no solamente fueron reversionadas en lo musical, sino también desde lo literario, porque lo literario tiene algo muy especial con el cambio del tiempo. Uno puede encontrar en este momento recursos y lugares adentro de la canción que en su momento no pudiste ver y hoy están ahí. Son reversiones con muchísimo respeto a esas canciones, con un gran respeto a mis compañeros y con un gran respeto a la gente que las escucha. Están entregadas desde el amor de verdad a la obra, yo me estoy integrando con la obra, no estoy provocando a la gente que pase un momento de zozobra con lo que estoy haciendo, en este momento hay mucho amor ahí.

- ¿Hay alguna canción de tu carrera que no cantarías, que ya no te representa, que hoy no te lleva a nada?

- Hay algunas canciones que ya no hago, que son más coyunturales, que tienen que ver más con momentos históricos míos, pero no tengo problemas con ninguna canción.

- Se viene la gira nacional para presentar estas canciones...

- Estoy contentísimo con eso porque ese es mi alimento, el ir a cantarle a la gente, mirarla a los ojos, abrazarla cuando terminan los conciertos, sacarme una foto, lo hago con mucha alegría porque también son como mis últimos conciertos en este plano y entonces estoy agradecido con todo lo que me dio la música y es eso lo que voy a compartir, el agradecimiento.

- Después de una nota que hiciste estos días, muchos decían "cómo puede ser que este hombre que cantó Señor Cobranza hoy opine esto en cuanto a Milei", ¿te joden esas cosas?

- Sí, claro que me joden, es una falta de respeto total. El medio que hizo esa operación y esa edición, cuando yo estoy diciendo en la misma nota que "hace 40 años que no voto", es una falta de respeto. No quisiera que nunca más ningún medio en la Argentina me ponga a un lado de la grieta porque yo soy artista. Mi pensamiento político está clarísimo, si quieren saber mi pensamiento político métanse no solamente en Señor Cobranza, en De ahí soy yo, en Tiradera para vos, en Cómo enfrentar el miedo. Si se la bancan de verdad porque esas canciones tienen una profundidad política que te puede movilizar muchísimo más que formar parte de un partido político. Mi pensamiento político es corderiano, no pertenece a ningún partido y lo expreso porque yo estoy del lado de la gente, yo tengo la sensibilidad que tiene la gente, entonces la gente no puede sentirse defraudada por un tipo que está en algún lado de la grieta, ¿me entendés? Yo vengo haciendo canciones desde la época de Alfonsín, Alfonsín se fue, se murió, Menem se murió y las canciones no se murieron, y van a seguir pasando todos los presidentes a lo largo de la historia y las canciones van a seguir vivas, me voy a morir yo y las canciones van a seguir vivas. Entonces le tengo profundo respeto a esas canciones que me representan muy bien, yo me represento muy bien y no necesito que ningún partido político me represente, por eso no los voto.

Mirá la entrevista con Gustavo Cordera