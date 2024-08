Lizy Tagliani compartió la primera foto junto a su hijo y emocionó a todos: "Acá estamos para amarte hasta el final"

En abril del año pasado, Lizy Tagliani confesaba en el programa radial Polino auténtico: íntimo que deseaba ser madre con su pareja, Sebastián Nebot, a través de la adopción. Un mes después, la actriz reveló que los trámites de adopción ya habían iniciado; y ahora, el sueño de la pareja se cumplió.

El pasado lunes 5 de agosto, en un móvil del noticiero de Telefe la humorista expresó: "Hace un tiempo ya con Sebas estamos con los trámites de la adopción y finalmente llegó el momento de la vinculación con una personita". Asimismo, en aquella entrevista dijo: "Es un proceso bastante largo, pero que estamos muy contentos y muy emocionados. Fue todo como mágico".

A poco más de un año de iniciar los trámites de adopción, la pareja reveló que se convirtieron en padres.

Luego de estas declaraciones, Lizy Tagliani compartió este martes en Instagram (@Lizytagliani) la primera foto junto a su hijo. En la foto, se puede ver la mano de la conductora de La Peña de Morfi, de Nebot y la del niño. Aquel posteo, estuvo acompañado de un emotivo texto.

"Y de repente conocimos otro amor, distinto, único, enorme. El amor más grande con el que nos pudimos topar. Estamos felices de ser tu familia tu nueva vida, la oportunidad de construir junto a vos un camino. Comienza un viaje largo en el que, fundamentalmente, les pedimos a todos que cuiden cualquier detalle de la vida de nuestro bebé es importante para él y para este proceso. Nosotros somos su familia pero necesitamos el amor y la reserva de todos", comienza diciendo Lizy Tagliani en la publicación.

La imagen con la que Tagliani y Nebot presentaron a su hijo. Créditos: captura de pantalla Instagram Lizytagliani.

Y continúa: "La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas, no podemos garantizarte el resultado pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad. Nuestra familia empezó a viajar en este universo hermoso de cuidar tus caídas acompañar tus sueños cuidar tus noches y jugar tus días. No esperamos nada más de lo que vos quieras darnos".

"Me Ilena el alma escucharte decirme mamá o a @sebasnebot papá, pero queremos que sepas que no buscábamos ninguna etiqueta, solo cambiar tu vida y la nuestra para siempre. Solo queremos ser quienes cuiden tu derecho a ser una personita feliz. Acá estamos para amarte hasta el final para protegerte educarte y cuidar tu pequeña historia pasada como el tesoro más preciado para que ese día en el que quieras saber tengas el cofre de tu vida bien guardado y ver que es lo q deseas hacer con él", expresó la actriz.

Sebastián y Lizy deseaban convertirse en padres desde hace mucho tiempo. Créditos: Instagram Lizytagliani.

"Desde hoy somos PAPÁ, MAMÁ Y TATI, Te amamos, bienvenido a este hermoso nuevo mundo. Mamá tiene un trabajo fantástico que su mejor paga es recibir el amor de la gente, cuando mamá era chiquita no tenía mucho y ahora tiene la mejor fortuna que se pueda tener, ya lo vas a sentir en cada palabra en cada saludo en cada demostración de amor", fueron las conmovedoras palabras de la conductora.

"Querido TATI acá estamos para vos y cruzando el portón. Cuando salgamos de paseo te vas a encontrar con el amor de todas esas personas que aman a mamá y papá y que quieren lo mejor para vos", concluyó Tagliani. Los seguidores de la pareja los felicitaron por el nuevo integrante de la familia.

El posteo de Lizy Tagliani ya cuenta con más de 600 mil me gustas y cientos de internautas felicitaron a la pareja por esta hermosa noticia: "¡¡¡Que bellas palabras!!! Toda la felicidad para esta hermosa familia, y para vos Lizy, que cada vez que te leo me emociona el alma, sos una bella persona"; "Felicidades, me emocioné. Que linda etapa comienza para esa hermosa familia"; "¡Tanto amor! Son una luz potenciada! Tati.... ¡Sos afortunado! Lizy.... ¡Te amo cada día más!".