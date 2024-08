Benjamín Vicuña reveló dónde conoció a su nueva novia: "Fue en el lugar del amor"

Benjamín Vicuña está muy enamorado y se le nota. En la sonrisa, en la mirada que se le ilumina cada vez que habla o le mencionan a Anita Espandansín, la mujer con la que empezó una relación recientemente, luego de meses de soltería tras separarse de Eli Sulichin.

Y en las últimas horas, en su paso por Socios del espectáculo para hablar de La isla de las tentaciones, el reality que conduce con Flor Peña próximo a estrenarse en El Trece, Benjamín Vicuña ahondó como nunca en esta nueva relación que, hasta ahora, se pensaba que había nacido en el gimnasio, entre pesas, bicicletas, cintas y mancuernas.

Pero no fue así: el lugar donde se dieron los primeros chispazos entre el actor chileno y la experta en finanzas de 40 años es mucho más romántico, idílico. Porque el ex de Pampita y la China Suárez se enamoró de su nueva novia nada menos que en París, la Ciudad Luz.

“Voy a hacer una aclaración, ya que estamos. Me queda bien el amor, estoy feliz, un super momento. Nos conocimos mucho después en París, lugar del amor”, reveló el artista en el programa de El Trece, ante la consulta de la panelista Paula Varela.

Benjamín Vicuña está enamoradísimo de su nueva novia, Anita Espandansin. Captura TV.

Luego, Vicuña explicó por qué no quiere dar muchos detalles de su pareja, que no es una persona del medio artístico ni acostumbrada a la exposición de su vida privada y que tiene sus redes sociales con candado. “La verdad es que me da pudor hablar de ella porque no es un personaje público y es una mujer que cuida mucho su intimidad”, señaló.

A pesar de estas reticencias a hablar de más, el actor finalmente soltó algunos detalles clave de su romance: “La conocía, la había visto en diferentes lugares. Luego, en un viaje de trabajo, yo también pude conocerla un poquito más en esa ciudad maravillosa en febrero y ahí comenzó todo”.

Analía Espandansin, la mujer que enamoró a Benjamín Vicuña.

“¿Ahí fue el primer beso en París? Me muero, con la Torre Eiffel, ¡mejor imposible!”, saltó Paula Varela, y Benjamín se atajó: “No te puedo decir, pero por ahí comenzó todo”. “Es algo muy bonito, muy revelador y muy profundo. Es hermoso”, cerró el chileno, notablemente hechizado por los sentimientos que esta mujer despertó en él.

El primer problema en la relación de Benjamín Vicuña y Anita Espandansín

Cabe recordar que Benjamín Vicuña habló de su nueva relación con Analía Espandansín en junio al dar una nota a la salida del teatro. Luego, en Socios del espectáculo contaron que las cosas no estaban completamente resueltas en el pasado de Anita y que el papá de sus dos hijos no se habría tomado bien esta nueva relación que tuvo al gimnasio como lugar protagónico.

“Resulta que Anita y Benjamín no volvieron al gimnasio después de que diéramos la primicia en Socios. Son la comidilla del gym”, contó Lussich, semanas después de anunciar la noticia bomba del flamante romance del actor. Y se explayó: “El exmarido de ella, y padre de sus hijos, está dolido y tampoco volvió a entrenar”.