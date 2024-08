Rels B se posicionó con un récord mundial en Spotify

Rels B es una huracán que no detiene su paso, conquistando cada día más públicos alrededor del globo con su música y su estilo inigualable, genuino y cautivante. Prueba de ello es el informe recientemente comunicado por la compañía de audio en streaming más grande del mundo, Spotify, con la lista de canciones más escuchadas en el extranjero de artistas españoles publicadas en el primer semestre de 2024.

Así, Rels B es el español más escuchado fuera de España, más del 80% de sus 22 millones de oyentes mensuales proceden de fuera de su país de origen. Esta publicación pone de relieve la importancia de la música española en el extranjero, representada por una gran cantidad de talentos consagrados y emergentes, y consagra a Rels B, como el ‘rey’ de la exportación musical.

Rels B es el artista del momento. Lo demuestra con cada uno de sus movimientos: el mallorquín arrasa tanto a nivel discográfico como en sus shows. Cabe recordar también que con su nuevo álbum, ’a new star (1 9 9 3)’, Rels B hizo historia en la música española firmando el tercer mejor debut de un artista español a nivel mundial en Spotify, debutando #1 GLOBAL en la plataforma en la semana de su lanzamiento. ‘a new star (1 9 9 3)’ se confirma como un candidato inequívoco a convertirse en el álbum del año en el género urbano en español.

Rels B se presentó en Argentina en el 2023.

Rels B ha presentado un trabajo completo, con el que explora diferentes géneros y estilos, y con el que aúna vanguardia y experimentación con una apabullante capacidad para conectar con el público; Rels B se sitúa a la altura de los grandes intérpretes de la música en español de las últimas décadas.

Y es que el responsable de hits como ‘A Mi’, ha conseguido instalarse con ‘a new star (1 9 9 3)’, en lo más alto de los charts globales de la plataforma de streaming más popular del mundo, Spotify, la vara de medir más fiable para descubrir el éxito o fracaso comercial de una canción o un álbum.

La profundidad de un álbum como ‘a new star (1 9 9 3)’ queda evidenciada cuando son prácticamente la totalidad de las canciones que lo integran las que se cuelan en los puestos más importantes de los charts: ‘Un Desperdicio’, ‘Detrás del DJ’’, ‘caída del cielo <3’, ‘Rapeadita LOVE’ o ‘1 de Enero, Puntacana’ también coparon el Top 50 de España en Spotify. En total, en sus primeras 24 horas, ‘a new star (1 9 9 3)’ acumuló 14,5 millones de streams en Spotify. Un auténtico éxito para un Rels B que no conoce límites.