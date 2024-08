Charly García tiene fecha de lanzamiento de su próximo disco

La inabarcable carrera de Charly García tendrá un nuevo capítulo más en 2024 tras confirmarse la fecha de su nuevo disco, titulado La Lógica del Escorpión, tras varios meses de expectativa al surgir los rumores del mismo.

Desde sus redes sociales, el cantante y compositor de 72 años publicó la fecha del mismo y le dio un manto de felicidad a sus seguidores, quienes esperan nuevas melodías desde Random, lanzado en 2017.

El arte de tapa de La Lógica del Escorpión

"¡Paren las rotativas!" comenzaba la publicación. "La Lógica Del Escorpión en septiembre ya en las calles" terminaba el breve comunicado, que fue replicado rápidamente por el colega y amigo Fito Páez. Además, la tapa del disco, que acompañaba el anuncio, fue ilustrado por Renata Schussheim y Martín Gorricho.

La artista acompañó al músico desde su primer álbum solista, en 1980, siendo parte también de algún trabajo de Serú Girán en la vuelta del grupo a principios de la década del 90. En tanto que Martín fue convocado por ella, siendo la primera vez que trabaja para el mítico Charly García.

Su última aparición fue junto a el ex futbolista Javier Zanetti

Para García, se trata del álbum número 42 de su carrera, entre su etapa solista, y sus inicios por Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán, PorSuiGieco, Billy Bond and the Jets y sus trabajos con Pedro Aznar y Mercedes Sosa. Es cierto que las últimas décadas no fueron tan prolíficas, en especial por e deterioro de su salud, pero evidentemente para esta leyenda no le queda otra que seguir haciendo música. La Lógica del Escorpión podrá escucharse a partir de septiembre.