Benjamin Amadeo: "Todavía siento que voy descubriendo mi identidad"

Benjamín Amadeo es uno de esos artistas que con su música transmite tranquilidad y armonía, además de crear una atmósfera que te lleva a reflexionar con las letras.

El músico, y también actor, lanzó su tercer álbum de estudio. Titulado “Salvando las distancias”, este nuevo material viene a reafirmar el lugar valioso e irremplazable que tiene en la escena musical, y el impacto que su arte tiene en un público que ya cruzó fronteras y sigue creciendo cada día más.

El compositor y cantante argentino anunció recientemente su próximo Gran Rex el 24 de agosto, fecha a la que se agregaron visitas en Córdoba, Mar del Plata, Neuquén, Tandil, Rosario, Santa Fe, Montevideo y La Plata en la “Gira Salvadora” que lo llevará por Latinoamérica y Europa en este año tan importante en su carrera

Benjamín Amadeo se presentará el próximo 24 de agosto en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

Benjamín Amadeo dialogó mano a mano con MDZ y aseguró que, tras el lanzamiento del disco, "ahora empieza la otra instancia que es la de salir a tocar, la más divertida y la que le da sentido a todo esto. Estoy feliz de poder lanzar canciones nuevas y es muy lindo lo que se genera cuando hay canciones que la gente no conoce porque se genera algo que está interesante".

- ¿Seguís descubriendo las canciones?

- Sí. Es increíble lo que pasa, al primer acorde ya sentís si pasa algo o no y es algo muy genuino, maravilloso. Es una linda experiencia y es parte del vértigo del vivo.

- ¿Qué comentarios te han sorprendido sobre este disco?

- He visto mucho amor con una canción que se llama Apenas. Creo que la canción toca una fibra poderosa y bien íntima porque es una canción lenta, una canción cruda.

- ¿Encontraste tu identidad?

- Todavía siento que voy descubriendo mi identidad. Yo creo que lo más importante es que la gente la sienta.

Todas las canciones de Salvando las distancias, el último disco de Benjamín Amadeo.

- ¿En qué influye tu profesión de actor en la carrera musical?

- Aprendí mucho de luces para el escenario y para los videos me ayuda. También aprendí edición y tengo más herramientas, pero no hago un personaje, el de la música soy yo, lo más parecido a yo que puedo. Me es muy liberador creer que no estoy haciendo ningún personaje, que estoy disfrutando del concierto.

- ¿Qué se siente estar por hacer un Gran Rex?

- Todavía no me acostumbro a hablar así de esta fecha porque es un lugar emblemático, un lugar hermoso, un lugar que suena y se ve como un peldaño muy fuerte en una carrera. Y a la vez siento que me agarra en un buen momento, después de tres discos, después de mucho recorrido y de confiar mucho en mí, de disfrutar los conciertos.

- ¿Cómo manejas los nervios previos al show?

- Es un nervio que a mí me da combustible, pero creo mucho en las canciones y disfruto mucho cantar en vivo.

Mirá la entrevista completa a Benjamín Amadeo