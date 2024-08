La expectativas de Maju Lozano ante la vuelta de Cocineros Argentinos

Y finalmente, llegó el gran día: el lunes 5 de agosto, a las 12 del mediodía, debutará en canal América Cocineros Argentinos con nuevo equipo de chefs y Maju Lozano como su nueva conductora, luego de meses sin aire desde la controversial medida de la TV Pública de levantar el programa en marzo.

Y a horas de la esperada vuelta del querido ciclo gastronómico a la pantalla, Maju Lozano habló de las expectativas que le genera este estreno que, para ella, es un doble regreso desde que renunció a la conducción del programa Todas las tardes (El Nueve).

Maju Lozano encabeza el nuevo equipo de Cocineros Argentinos. Prensa América TV.

Lozano sabe que todos los ojos están puestos en ella y en el nuevo staff de cocineros, en el que la ausencia de referentes como Juan Braceli, Ximena Sáenz y Juan Ferrara ya fue motivo de quejas y reclamos en las redes sociales de parte de los fans de Cocineros Argentinos. Así las cosas, Maju está ansiosa por arrancar.

En diálogo con La Nación, la conductora de Paraná dejó en claro que la idea de sumarse al programa no le cayó por sorpresa sino que la venía rondando desde hace tiempo por medio del productor del ciclo de cocina, Rubén Vivero, con quien había trabajado en otras producciones.

Maju Lozano al firmar el contrato con la productora de Cocineros Argentinos. Instagram.

“Hace años que andaba dando vueltas la idea porque es un producto de Kapow y son todos amigos. De hecho, hubo posibilidades de sumarme otras veces, y cuando me llamó esta vez, enseguida dije que sí. Voy a tener mañanas moviditas, arrancando en La 100 a las 6 y hasta las 10 y a las 12 en América, en vivo. Estoy entusiasmada”, aseguró Maju.

Sin embargo, la presentadora advirtió que su relación personal con la cocina es “malísima”. “Cocino todos los días a la noche y los fines de semana, porque, familia ensamblada, somos un montón. Pero cosas simples. Nada gourmet. Cocino… No quiere decir que lo haga bien”, se sinceró.

Maju Lozano admitió que es "malísima" en la cocina. Instagram Cocineros Argentinos.

En este sentido, Lozano recordó lo que le dijo su hijo Joaquín cuando le comentó que había decidido conducir Cocineros Argentinos. “Enseguida me respondió: ´¿Pero saben que vos no cocinas?´”, recordó, entre risas. Y agregó: “Tengo la esperanza de aprender, de hacer las presentaciones más prolijas, que no se me pase la comida y esté a punto. Ya tuvimos ensayos y los cocineros son todos unos capos. A mí me toca conducir, integrar las partes”.

Por qué Maju Lozano aceptó ser parte de Cocineros Argentinos

A la vez, la conductora señaló que esta propuesta le resulta divertida porque “es relajada”, en tanto que es “un desafío porque Cocineros argentinos es una marca registrada muy fuerte". “La única estrella es la cocina y el compromiso más importante es que esa esencia no se pierda”, indicó.

Asimismo, la presentadora aseguró que no le preocupa la competencia ni tener enfrente, en Telefe, a Ariel en su salsa, otro clásico de la TV. “Cocineros... es un programa que tiene muchos años, su propia marca y un público que lo sigue. Me parece que hay lugar para todos. Nunca me preocupó demasiado la competencia”, aclaró Lozano, feliz ante esta nueva etapa que arranca.