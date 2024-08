Juan Marconi anunció que fue papá y presentó a su bebé: "¡Bienvenido!"

El primer domingo de agosto, Juan Marconi anunció lleno de felicidad en sus redes sociales la llegada al mundo de su hijo, fruto de su relación con Maylén Vicente. Emocionado, el periodista compartió la primera foto del recién nacido desde la clínica.

El conductor decidió postear una única postal de ese momento tan especial: una dulce instantánea del pequeño dormido en brazos de su mamá. “¡Bienvenido Rocco!”, expresó Juan Marconi en su publicación de Instagram que se llenó de felicitaciones y corazones.

Juan Marconi presentó a su hijo Rocco. Instagram Juan Marconi.

A la vez, Marconi, famoso hincha de Independiente y ex vicepresidente segundo de la entidad de Avellaneda, señaló en su posteo la significativa fecha del nacimiento de su primogénito: 4 de agosto, el día de la creación del club de sus amores, que en 2024 cumple 120 años.

Luego, el ex conductor de El Gran Premio de la Cocina mostró la puerta de la habitación del sanatorio y la particular distinción relacionada con el Rojo con el nombre de su bebé: una placa con un zorrito rojo de Independiente.

El 4 de agosto nació Rocco Marconi y su papá ya lo hizo de Independiente. Instagram Juan Marconi.

El 14 de febrero de este año, Marconi mostró en su cuenta de IG una foto con su novia y el test de embarazo positivo para anunciar que estaban esperando un hijo. “¡Qué San Valentín tan especial, mi amor! Vamos a tener un varoncito. Vas a ser la mejor mamá del mundo. Te amo y gracias por cambiarme la vida para siempre”, expresó en su momento.

Cabe recordar que Juan Marconi y Maylén Vicente se conocieron hace ocho años en un boliche y en 2022 apostaron a la convivencia. Hoy, dos años más tarde, con la llegada de Rocco, ya son una familia de tres.

Maylén Vicente a punto de ser mamá. Instagram Juan Marconi.

El breve paso de Juan Marconi por el mundo del arbitraje

Hijo del reconocido árbitro Guillermo Marconi, antes de dedicarse a la televisión Juan Marconi tuvo una breve incursión en el mundo del arbitraje en el fútbol. Así lo contó de visita en el programa que conduce Juana Viale en El Trece.

“Soy árbitro recibido e hijo de árbitro, que han insultado muchos fanáticos del fútbol. Mi historia duró muy poco igual”, señaló Juan en el ciclo de la nieta de Mirtha Legrand, quien intentó seguir los pasos de su papá en la cancha apenas terminó el colegio secundario. Juan Marconi y su pareja, Maylén Vicente, en Mendoza. Instagram Maylén Vicente.

“A los 18 años, mi viejo me dice ´hacé algo, maestro, o sea, hacelo, por ahí te divierte´. Duré dos partidos, porque mis amigos salían a bailar y yo me quedaba a dormir porque tenía que dirigir al día siguiente. Como jugador me probé, pero nada”, indicó.

“Dirigí de verdad dos partidos en un torneo intersindical. Brevemente les explico, me escupió la cara un jugador. No a la violencia obviamente, pero en ese momento no era mi vocación, me peleé ahí y no volví nunca más”, recordó el hoy feliz papá de Rocco Marconi.