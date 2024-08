Las fotos de la fiesta de cumpleaños que Pampita le organizó a su hija Anita

El pasado 22 de julio, Ana García Moritán, la hija de Pampita, cumplió 3 años. Es por eso que su madre le organizó una lujosa fiesta de cumpleaños cumpliendo con todos sus deseos. La misma se celebró este domingo 4 de agosto, por lo que se conocieron las mejores fotos del evento.

Si bien debió esperar algunos días, finalmente Ana García Moritán pudo celebrar su cumpleaños. La Fiesta se llevó a cabo en la mansión del Four Seasons Hotel Buenos Aires, tal y como lo deseaba Pampita. Los invitados llegaron cerca de las 16hs y el evento concluyó unos minutos pasadas las 19, por lo que acudieron cerca de 40 adultos y 20 niños.

Para poder disfrutar del evento, la modelo dejó todo en manos de Romi Fuks, productora de eventos, a quien ya le ha confiado otras fechas familiares. Es por eso que se hizo cargo de la decoración, del candy bar y los distintos peloteros que se ubicaron en el patio para que los más pequeños se diviertan.

La temática acordada por Anita y Pampita fue de unicornio, es por eso que todo estaba enfocado en eso. Tanto las distintas tortas, el candy bar y la decoración cumplían con la petición de la pequeña protagonista y su madre que avaló todo.

Sumado a esto, Ana García Moritán también pudo disfrutar de distintas actividades ideadas especialmente para que pudiera disfrutar a pleno de su día. Es por eso que tuvo una breve participación de Panam en su fiesta, sumada a la aparición de Plim Plim, de quien la pequeña es fanática.

En lo que respecta a su look, se pudo ver la mano de su madre en la elección. Es que se pudo ver a Anita luciendo un vestido corto color rosa de tul, el cual la hizo parecer toda una princesa. Teniendo en cuenta la temperatura, debió acompañarlo con un saco de color blanco y medias can can.

Sumado a esto, se lució con un peinado de dos trenzas, por lo que lució espléndida en este día tan especial. De este modo, en las redes sociales se pudieron conocer algunas de las fotos del evento que tuvieron a Pampita y su hija disfrutando a pleno.