Lissa Vera se bajó del Mambrú & Bandana Day: qué ocurrió

Dentro de la serie de especiales y diferentes homenajes que comenzó a hacer Olga hace un tiempo, el próximo lunes 2 de septiembre a las 10 horas se desarrollará el Mambrú & Bandana Day, que conmemorará a los dos talentosos grupos pop que supieron ser furor a principios de los 2000 en la Argentina. Sin embargo, la sorpresa de esta reunión es la marcada ausencia de Lissa Vera, que se bajó de la convocatoria por decisión propia.

Si bien tanto Bandana (2001) como Mambrú (2002) comenzaron sus caminos en la música casi en simultáneo, está claro que entre ambas bandas siempre se generó una especie de rivalidad. Y para colmo de males, la interna entre sus integrantes ha tenido varios episodios, sobre todo si hablamos del grupo conformado por las chicas.

Bandana, el grupo pop furor de principios de los 2000.

En este caso, la banda femenina surgida del concurso televisivo Popstars se disolvió en 2004. Si bien intentaron un regreso en 2016 y de hecho sigue activa, nunca volvió a ser lo que fue en su etapa de absoluta plenitud -de hecho se separaron en el momento de mayor furor del grupo-.

Originalmente estuvo compuesto por cinco integrantes: Ivonne Guzmán (que nunca regresó y brilla hace años como vocalista de La Delio Valdez), Virginia da Cunha (se fue en 2017), Valeria Gastaldi (abandonó en 2020) y las dos miembros vigentes, Lowrdez Fernández y Lissa Vera.

En su momento se dijo que había una fuerte interna entre ellas, y por eso este potencial regreso para el especial de Olga llamaba la atención de todos. En medio de tantas versiones, de confirmaciones y posibles bajas, quien arrojó un poco de luz al respecto fue La Tía Sebi.

"Me sorprendió que Lissa (integrante activa de Bandana junto a Lowrdez) no esté en este especial, le pregunté si iba a estar y me dijo 'No, prefiero no hablar del tema'. ¿Qué habrá pasado?", reveló el influencer en su cuenta de X, mostrando además una captura de los mensajes que intercambió con Lissa Vera, que no estará en la reunión del grupo.

Lissa Vera reveló que no estará en el evento que organizará Olga.

Por otro lado, quien explicó algunos motivos de la baja de la cantante fue Agustín Rey, que explicó: "La convocaron para el Mambrú & Bandana Day, pero que ella prefiere seguir haciendo tareas sociales y despegarse un poco del grupo". Incluso, el periodista anunció que "va por la política".

Si bien hay muchas fans que esperan volver a ver a las cinco integrantes de Bandana nuevamente reunidas, al parecer tendrán que esperar más tiempo para ver si eso sucede. De hecho en el afiche promocional del evento de Olga, solamente hay dos integrantes originales del grupo (Lowrdez y Virginia). ¿Qué pasará con el resto de las chicas?